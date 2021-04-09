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عمر شويل - جدة تردد القنوات الناقلة لمباريات اليوم، ينتظر جمهور وعشاق كرة القدم في مصر والعالم المباراة المرتقبة بين فريقي النادي الأهلي المصري ونادي سيمبا التنزاني في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وذلك في لقاء العودة بين الفريقين، حيث انتهي لقاء الذهاب بين فريقي النادي الأهلي ونادي سيمبا التنزاني بنتيجة هدف مقابل لاشىء للنادي الأهلي الذي سيسعى بكل ما لديه من عناصر هجومية تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء العودة المقرر إقامته اليوم على استاد السلام بالقاهرة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة الموافق 9أبريل 2021، بالإضافة إلى مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني فهناك عدد من المباريات الهامة التي سوف يشهدها الدوري السعودي وهو ما سوف نتناول بالتفصيل في السطور التالية.

تردد القنوات الناقلة لمباريات اليوم

فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة 9 أبريل 2021 يلتقي فريقي الأهلي وسيمبا التنزاني في لقاء العودة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا حيث سيتم إذاعة المباراة على الهواء مباشرة عبر القنوات التالية:-

أولاً:- مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني:-

* قنوات بين سبورت أتش دي التي يمكن استقبالها على كافة الأقمار الصناعية عبر ضبط الترددات الخاصة بها، حيث أنها الناقل الحصري لمباريات البطولة وكافة البطولات الدولية الهامة.

* قناة أون تايم سبورت ذات التردد الأرضي والتي يتم استقبالها من خلال الاريال الأرضي في مصر.

ثانياً:- كأس الأمير محمد بن سلمان-

تقام اليوم عدد من المباريات الهامة في بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية وهذه المباريات والقنوات الناقلة لها وتردداتها كما يلي:-

المباراة القناة الناقلة الموعد الاتحاد ضد الهلال السعودية الرياضية HD1 19:50 ضمك ضد النصر السعودية الرياضية HD2 18:05 التعاون ضد العين السعودية الرياضية HD3 18:00

تردد القنوات الرياضية السعودية:-