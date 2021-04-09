نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلتقي الأهلي اليوم سيمبا التنزاني في الجولة الأخيرة من جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، كان الأهلي قد ضمن التأهل إلى دور الثمانية إلا أن مواجهة اليوم أمام سيمبا التنزاني هي لإعادة هيبة الفريق خاصة بعد الخسارة في مباراة الذهاب للنادي الأهلي ورغبة الأهلي في إعادة الثقة خاصة بعد التعادل المخيب للامال أمام المريخ السوداني في الجولة الماضية.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم

من المنتظر ان تقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ويحاول موسيماني، المدير الفني للأهلي تجربة عدد من العناصر للأحمر في تلك المواجهة من أجل إكسابها الثقة وكذلك من أجل محاولة الفوز على سيمبا والذي لعب مباراة رائعة في مباراة الذهاب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا اليوم

من المنتظر ان تنقل قناة bein sports HD4 مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، كما تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني على التردد الأرضي لها، وتعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني مهمة للأهلي خاصة وأن الفريق الأحمر يسعى لإعادة الإعتبار بعد الهزيمة في الذهاب، ورغم أن المباراة لن يكون لها تأثير في ترتيب المجموعة خاصة بعدما ضمن سيمبا التنزاني صدارة المجموعة ويأتي الأهلي في المركز الثاني.

أسباب أهمية مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

يسعى الأهلي إلى رد الإعتبار بعد الخسارة في دار السلام وهو السبب الذي خسر على إثره الأهلي صدارة المجموعة، ويعد الاهلي مطالبا أمام جماهيره بالثأر من سيمبا التنزاني ورد الإعتبار.

عدم الخسارة من سيمبا التنزاني للمرة الثانية خاصة وأن الأمر لم يحدث للأهلي منذ 19 عام أن يخسر من نفس الفريق في الذهاب والإياب، وهو الأمر الذي لو حدث سيحدث نوع من القلق لدى جماهير الأهلي في كل مكان.

يسعى الأهلي في مباراة سيمبا التنزاني الحفاظ على عدم الخسارة على أرضه على مدار 33 مباراة خاضها في دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق الأهلي الفوز في 26 مباراة مقابل التعادل في سبع مواجهات.

وكان الأهلي قد خسر في أخر المباريات على أرضه عام 2016 عند الخسارة أمام اسيك الإيفواري في الجولة الثانية في دور المجموعات وخسر وقتها الأهلي بهدفين مقابل هدف وفشل الأهلي في تحقيق التأهل.

يسعى الأهلي امام سيمبا التنزاني إلى تجربة عدد من اللاعبين وإراحة عدد أخر من اللاعبين الأساسيين في إستعداد المرحلة المقبلة وخاصة وليد سليمان وناصر ماهر وسعد سمير وغيرهم من اللاعبين من أجل الإطمئنان، ولن يكون الدفع بلاعبين جدد في تشكيل الأهلي رفاهية خاصة في ظل قوة سيمبا التنزاني بشكل كبير.