نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة يوم السبت في الدوري الأسباني “كلاسيكو الأرض” في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في إطار مباريات الجولة الثلاثون من الدوري الإسباني واحدة من أكثر الأمور التي تهم جميع عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم، حيث تعد مباراة الفريقين واحدة من أقوي الديربيات على مستوي العالم، والتي يحرص جميع عشاق كرة القدم على متابعتها، وخاصة أن هذه المباراة لها طابع خاص في ظل حرص الفريقين على تحقيق الفوز، ومواصلة المشوار نحو تحقيق لقب الدوري، ومن خلال المقال، نقدم لجميع متابعينا جميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني، وموعد المباراة، وغيرها من الأمور الأخري التي تهم جميع متابعي هذا اللقاء المرتقب.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة
سيحل نادي برشلونة ضيفاً ثقيلاً على فريق ريال مدريد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل فريق الريال في مباراة ستكون غاية في القوة والإثارة، حيث يمتلك الفريقان الدوافع لتحقيق الفوز، وخاصة بعد تعثر اتلتيكو مدريد متصدر الدوري حتى الىن خلال اللقاءات السابقة، ويدخل برشلونة هذه اللقاء، وهو في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، بينما يحتل الريال المركز الثالث برصيد 63 نقطة بفارق نقطتين فقط عن البرسا.
موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة
من المقرر أن يكون توقيت مباراة ريال مدريد وبرشلونة يوم السبت الموافق 10 أبريل 2021 في الجولة 30 من الدوري الأسباني لكرة القدم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، حيث ستكون المباراة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المسفرة حصرياً في الشرق الأوسط، وستكون قناة BeIN Sport HD 1 premium من أهم القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة بتعليق عصام الشوالي.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة
في ظل نقل مباراة الريال ضد البرسا عبر قناة بي ان سبورت المسفرة، يبحث الكثير من الجماهير عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الكلاسيكو مجاناً عبر جميع الأقمار الصناعية، حيث نقدم لحضراتكم كافة ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة الريال وبرشلونة، والتي يمكنكم استقبالها عبر ضبط أجهزة الاستقبال عبر الترددات التالية.
- Arena Sport 1 Serbia
BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000- Tandberg
- Asr TV Afghanistan
MonacoSat52° E-10845 V 27500-FTA
- CBC SPORT HD AZ
AzerSpace 46°E-11135 H 27500 -FTA/BISS
- TV Varzish HD Tadjikistan
NSS 57°E-11565 H 10750 -Biss
Yahsat52.5°E-11785 H 27500-Biss
- IRIB TV 3 HD Iran
Badr 26°E -12265 H 30000 -FTA/Biss
Badr 26°E -11900 V 27500 -FTA/Biss
Badr 26°E -11881 H 27500 -FTA/Biss
Intelsat 62°E -11555 V 30000 -FTA/Biss
أما عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة على النايل سات، فلم تعلن أي من القنوات عن نقل أحداث هذا اللقاء عبر القنوات المفتوحة حتى الآن، وفي حال وجود أي من القنوات التي ستذيع مباراة الكلاسيكو مجاناً عبر النايل سات، سنقوم بوضع الترددات الخاصة بها فوراً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة يوم السبت في الدوري الأسباني “كلاسيكو الأرض” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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