نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة يوم السبت في الدوري الأسباني “كلاسيكو الأرض” في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في إطار مباريات الجولة الثلاثون من الدوري الإسباني واحدة من أكثر الأمور التي تهم جميع عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم، حيث تعد مباراة الفريقين واحدة من أقوي الديربيات على مستوي العالم، والتي يحرص جميع عشاق كرة القدم على متابعتها، وخاصة أن هذه المباراة لها طابع خاص في ظل حرص الفريقين على تحقيق الفوز، ومواصلة المشوار نحو تحقيق لقب الدوري، ومن خلال المقال، نقدم لجميع متابعينا جميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني، وموعد المباراة، وغيرها من الأمور الأخري التي تهم جميع متابعي هذا اللقاء المرتقب.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

سيحل نادي برشلونة ضيفاً ثقيلاً على فريق ريال مدريد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل فريق الريال في مباراة ستكون غاية في القوة والإثارة، حيث يمتلك الفريقان الدوافع لتحقيق الفوز، وخاصة بعد تعثر اتلتيكو مدريد متصدر الدوري حتى الىن خلال اللقاءات السابقة، ويدخل برشلونة هذه اللقاء، وهو في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، بينما يحتل الريال المركز الثالث برصيد 63 نقطة بفارق نقطتين فقط عن البرسا.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

من المقرر أن يكون توقيت مباراة ريال مدريد وبرشلونة يوم السبت الموافق 10 أبريل 2021 في الجولة 30 من الدوري الأسباني لكرة القدم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، حيث ستكون المباراة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المسفرة حصرياً في الشرق الأوسط، وستكون قناة BeIN Sport HD 1 premium من أهم القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة بتعليق عصام الشوالي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

في ظل نقل مباراة الريال ضد البرسا عبر قناة بي ان سبورت المسفرة، يبحث الكثير من الجماهير عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الكلاسيكو مجاناً عبر جميع الأقمار الصناعية، حيث نقدم لحضراتكم كافة ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة الريال وبرشلونة، والتي يمكنكم استقبالها عبر ضبط أجهزة الاستقبال عبر الترددات التالية.

Arena Sport 1 Serbia

BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000- Tandberg

BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000- Tandberg Asr TV Afghanistan

MonacoSat52° E-10845 V 27500-FTA

MonacoSat52° E-10845 V 27500-FTA CBC SPORT HD AZ

AzerSpace 46°E-11135 H 27500 -FTA/BISS

AzerSpace 46°E-11135 H 27500 -FTA/BISS TV Varzish HD Tadjikistan

NSS 57°E-11565 H 10750 -Biss

Yahsat52.5°E-11785 H 27500-Biss

NSS 57°E-11565 H 10750 -Biss Yahsat52.5°E-11785 H 27500-Biss IRIB TV 3 HD Iran

Badr 26°E -12265 H 30000 -FTA/Biss

Badr 26°E -11900 V 27500 -FTA/Biss

Badr 26°E -11881 H 27500 -FTA/Biss

Intelsat 62°E -11555 V 30000 -FTA/Biss

أما عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة على النايل سات، فلم تعلن أي من القنوات عن نقل أحداث هذا اللقاء عبر القنوات المفتوحة حتى الآن، وفي حال وجود أي من القنوات التي ستذيع مباراة الكلاسيكو مجاناً عبر النايل سات، سنقوم بوضع الترددات الخاصة بها فوراً.