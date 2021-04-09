موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الانجليزي

يستضيف ملعب آنفيلد معقل الريدز مباراة ليفربول ضد أستون فيلا اليوم السبت الموافق 10 أبريل 2021 في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي، حيث يأمل الريدز في تحقيق فوز يأخذ به الثأر من خسارته التاريخية ضد أستون فيلا في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما في الجولة الرابعة على فيلا بارك، وانتهت بفوز أستون فيلا بسبعة أهداف مقابل هدفين في مباراة سجل فيها أهداف صاحب الأرض كلا من واتكينز “هاتريك”، جريلتش “هدفين”، باركلي، وماكجين، بينما تكفل محمد صلاح بتسجيل هدفي الريدز الذين التقوا مرة أخرى مع أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي تمكن فيها رفاق كلوب من تحقيق الفوز برباعية سجلها ماني “هدفين”، صلاح، وفينالدوم مقابل هدف سجله باري، وسينطلق موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم في الخامسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول يستضيف أستون فيلا في مباراة قوية يأمل فيها الريدز تحقيق فوز غائب عنه على ملعبه آنفيلد في الدوري الإنجليزي منذ ثمانية مباريات شهدت تعادله في مبارتين، وخسارة ست مباريات، ويأمل كلوب في تحقيق الفوز ضد أستون فيلا لفك عقدة آنفيلد، ولتناسي الخسارة التي تلقاها في آخر مبارايته التي خرج فيها لملاقاة ريال مدريد على ملعبه في ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز الميرنجي بثلاثة أهداف عن طريق فينسوس جونيور “هدفين”، وأسينسيو مقابل هدف وحيد سجله صلاح، وقد يريح كلوب بعض لاعبيه الأساسيين ضد أستون فيلا لإراجتهم قبل مباراة الإياب الهامة ضد الريال رغم أهمية مباراته ضد رفاق تريزيجيه أيضا للمنافسة على التواجد في مركز مؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

أستون فيلا يدخل مباراته ضد حامل اللقب بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من العودة أخيرا إلى مسار الانتصارات من جديد في البريمرليج، بعدأن حاد عنه لمدة أربع جولات شهدت خسارته ضد شيفيلد يونايتد، وتوتنهام هوتسبير، وتعادله مع نيوكاسل يونايتد، ووولفرهامبتون، قبل أن يحقق فوز ثمين في آخر مبارياته ضد فولهام الذي تقدم أولا بهدف لميتروفيتش، قبل أن يحقق ريمونتادا قادها المصري محمود تريزيجيه بعد أن حل بديلا وسجل هدفين، قبل أن يضيف زميله واتكينز هدف ثالث.

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موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم

3:00 توقيت الجزائر، المغرب، وتونس.

4:00 توقيت مصر، والسودان.

5:00 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، العراق، والأردن.

6:00 توقيت الامارات، وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد استون فيلا