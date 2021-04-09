نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاهلي وسيمبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الاهلي وسيمبا، اليوم يلتقي الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ويبحث الجميع عن موعد المباراة بشكل كبير على بحث جوجل عبر شبكة الإنترنت وذلك بسبب قرب موعد المباراة بين الفريقين كما نقدم لكم تردد القنوات الناقلة سواء المشفرة والقنوات المجانية، ويتمنى جماهيرالنادي الأهلي في جميع أنحاء العالم أن يتأهل للنهائي ويجلب اللقلب للمرة الثانية عالتوالي ويقوم بالمنافسة مرة أخرى لكأس العالم للأندية.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد سيمبا التنزاني

فى خط المرمى : محمد الشناوي.

وفى خط الدفاع : احمد رمضان بيكهام، و أيمن اشرف، و بدر بانون، و محمد هاني.

وفى خط الوسط : عمرو السولية، واليو ديانج، وجونيور اجاي، ومحمد مجدى قفشة، وحسين الشحات.

وفى خط الهجوم: محمد شريف.

موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

بعد ساعات قليلة يواجه النادي الأهلي منافسه نادي سيمبا التنزاني وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا وهذه أخر جولة ويحل نادي سيمبا ضيفاً على النادي الأهلي وتقام موعد مباراة الاهلي وسيمبا في مساء اليوم الجمعه في تمام الساعه 9 بتوقيت جمهورية مصر العربية على ملعب ستاد القاهرة الدولي مع العلم فهذه المباراة هي تحصيل حاصل فقد تأهل سيمبا وتصدر المجموعة وتأهل الاهلي كوصيف المجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني