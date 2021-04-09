موعد مباراة الشباب والباطن اليوم والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب الدوري السعودي

يستضيف ملعب نادي الباطن مباراة الشباب اليوم ضد الباطن السبت الموافق 10 أبريل 2021 في الجولة الخامسة والعشرين من مباريات الدوري السعودي الذي يشهد مباريات أخرى في نفس الجولة تجمع فريق الفيصلي ضد الفتح، والاتفاق ضد القادسية، بالإضافة إلى موعد مباراة الشباب والباطن اليوم التي تنطلق في السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، حيث يأمل فريق الشباب في اقتناص الفرصة الذهبية التي أتيحت له لمشاركة صدارة الترتيب مع فريق الهلال حامل اللقب، بعدما خسر الهلال بالأمس ضد الاتحاد بهدفين دون رد في الكلاسيكو السعودي ليفقد ثلاث نقاط هامة، ويتيح الفرصة للشباب للتساوي مع في رصيد النقاط، في ظل فارق الثلاث نقاط بينهما حاليا، بينما الاتحاد حاليا متواجد في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن الهلال، ومتساويا مع الشباب في النقاط.

الشباب يخرج لملاقاة الباطن في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز، وتكرار انتصاره ضد الباطن كما كان الحال في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة على ستاد الأمير خالد بن سلكان معقل فريق الشباب الذي فاز بثلاثة أهداف سجلها كلا من مارتينز، نواف العابد، وجوانكا مقابل هدف وحيد سجله فابيو أبرو هداف الباطن، ويأمل الشباب في استعادة مسار الانتصارات من جديد بعد أن غاب عنه في الثلاث مباريات الأخيرة التي شهدت تعادله مع القادسية بهدف لكل فريق، قبل خسارته خارج ملعبه أمام الاتحاد بهدفين مقابل هدف، ثم خسر على ملعبه أمام التعاون بهدف مقابل ثلاثة، وقد خاض الفريق مؤخرا مباراتة تحضيرية استعداد لعودة منافسات الدوري التقى فيها مع فريق طويق، وحقق فوز عريض بسبعة أهداف مقابل هدفين.

فريق الباطن يدخل مباراته ضد الشباب متواجدا في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة جمعها من خوض 24 مباراة حقق فيها الفوز في سبع مباريات، وتعادل في مثلها، وخسر عشر مباريات آخرها في الجولة الماضية خارج ملعبه ضد فريق النصر بسبعة أهداف دون رد، والفريق خاض مؤخرا مباراة ودية ضد القادسية انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

جدول ترتيب الدوري السعودي الآن

موعد مباراة الشباب والباطن اليوم

6:55 توقيت مكة المكرمة، العراق، الأردن، الكويت، وفلسطين.

7:55 توقيت عمان، والإمارات.

5:55 توقيت مصر، والسودان.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الباطن