نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت اليوم السبت 10-4-2021 في دوري أبطال إفريقيا وموعد المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت اليوم، تشهد مباراة الزمالك وتونجيت السنغالي اليوم متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة من جميع عشاق الفارس الأبيض في كل مكان، حيث يستضيف نادي الزمالك اليوم فريق تونجيت السنغالي في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي ستحسم الفرق المتأهلة للدور التالي من البطولة، حيث يخوض الزمالك مباراة اليوم وعينه على لقاء الترجي ومولودية الجزائر، والذي سيقام في نفس التوقيت، ويبحث الكثير من الجماهير هو القنوات المجانية التي ستذيع ماتش الزمالك اليوم ضد تونجيت في دوري أبطال إفريقيا، وذلك لمساندة الفارس الأبيض خلال هذا اللقاء المصيري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت

يقع نادي الزمالك في المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث نجح الزمالك في تحقيق فوز مهم خارج الديار ليحافظ على آمال الفريق في التأهل كثاني للمجموعة في حال نجح فريق الترجي في تحقيق الفوز على مولودية الجزائر بشرط فوز نادي الزمالك، حيث سيكون الزمالك مطالب بالفوز خلال هذا اللقاء، وينتظر نتيجة مباراة الترجي ومولودية الجزائر، وهو الأمر الذي سيزيد من الضغط النفسي على اللاعبين في ظل الموقف الصعب للفريق في ترتيب المجموعة.

موعد مباراة الزمالك وتونجيت والقنوات الناقلة

من المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك اليوم أمام تونجيت السنغالي في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي على استاد القاهرة، كما سيقام اللقاء الآخر بين الترجي ومولودية الجزائر بتونس في نفس التوقيت، وستكون مباراة الزمالك وتونجيت منقولة حصرياً من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة، وستكون قناة BeIN Sport HD 4 من أهم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت بتعليق علي محمد علي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك مجاناً

يبحث الكثير من الجماهير عن تردد القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت في دوري أبطال إفريقيا، حيث ستقام المباراة في القاهرة، وستكون منقولة عبر تردد قناة أون تايم سبورت عبر البث الأرضي، والذي يتم استقباله في مصر فقط، وفي حال وجود أي قنوات أخري ناقلة لمباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا، سنقوم بكتابة الترددات الخاصة بها عبر المقال، فتابعونا.