نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم “كلاسيكو الأرض” وتردد القنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم هو ما يشغل عشاق الساحرة المستديرة في جميع انحاء اوروبا والوطن العربي، فما هي إلا ساعات قليلة حتي تبدأ مباراة ريال مدريد في الدوري الاسباني الدرجة الاولي للمحترفين، ونعرض لكم تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة المفتوحة ضمن منافسات ومباريات الجولة الـ30 من الدوري الاسباني موسم 2020-2021، كما نعرض لكم اسماء معلقين مباراة اليوم ولا ننسي التشكيل المتوقع للفريقين، وبعد انتهاء المباراة نعرض لكم نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة مع ملخص مباراة اليوم علي موقعنا المميز ثقفني.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تبدأ أهم مباريات اليوم مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم السبت الموافق 10 ابريل 2021، وذلك في تمام الساعة:

وقت مباراة ريال مدريد الساعة 9:00 م بتوقيت القاهرة

9:00 م بتوقيت المانيا

وقت مباراة ريال مدريد الساعة 10:00 م بتوقيت مكة المكرمة

10:00 م بتوقيت قطر

10:00 م بتوقيت اليمن

10:00 م بتوقيت الاردن

10:00 م بتوقيت فلسطين

10:00 م بتوقيت روسيا

وقت مباراة ريال مدريد الساعة 11:00 م بتوقيت ابو ظبي

11:00 م بتوقيت عمان

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تم الإعلان فعليا عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم حيث حصلت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية كالعادة علي حقوق بث مباراة برشلونة اليوم علي شاشاتها المميزة، حيث يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة علي شاشات:

قناة بي ان سبورت 1 الرياضية beIN sports 1 قناة بي ان سبورت بريميوم beIN sports premium 1

تشكيل الريال امام برشلونة

التشكيل| 4-3-3 كورتوا ميندي – ناتشو – ميليتاو – فاسكيز مودريتش – كاسيميرو – كروس فينيسيوس جونيور – بنزيما – أسينسيو

تشكيل برشلونة امام الريال

التشكيل| 3-4-3 تير شتيجن لونجليه – فرينكي دي يونج – مينجويزا جوردي ألبا – بوسكيتس – بيدري – ديست جريزمان – ميسي – ديمبيلي

معلق مباراة برشلونة والريال اليوم

تم الإعلان عن معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في الدوري الاسباني الجولة الثلاثين، حيث يقوم المعلق رؤوف خليف بالتعليق علي أهم مباريات اليوم مباراة كلاسيكو الدوري الاسباني الموسم الجاري.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

يطالب الجماهير في كافة بقاع الارض بمعرفة القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم على النايل سات وخصوصا القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم، ونوافيكم بتردداتها وهي:

تردد ارينا سبورت 1 صربيا: 12380 افقي معدل الترميز 30000

تردد irib TV 3 HD iran: 12265 افقي معدل الترميز 30000

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

سنوافيكم علي موقعنا المميز ثقفني بتفاصيل نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة وهذا بالإضافة إلي ملخص مباراة برشلونة اليوم وأهم الاهداف التي حدثت بالمباراة، تابعونا للمزيد حول أهم مباريات اليوم وأيضا أهم مباريات الاسبوع.