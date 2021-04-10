القنوات المفتوحة التي ستذيع ماتش الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت الموافق 10-4-2021 في الدوري الأسباني

القنوات المفتوحة التي ستذيع ماتش الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت الموافق 10-4-2021 في الجولة الـ30 من الدوري الأسباني من اكثر ما يبحث عنه الكثير من عشاق كرة القدم في كل مكان، حيث ينتظر الجميع موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في ظل المنافسة الكبيرة بين الفريقين على نقاط المباراة، ومواصلة المشوار نحو تصدر الليجا، وهو الأمر الذي سيزيد من قوة وإثارة المباراة في ظل وجود الكثير من أفضل لاعبي العالم داخل صفوف الفريقين، كما أن الفريقان يقدمان مباريات قوية خلال الفترة الأخيرة، مما يجعلنا نتوقع مشاهدة مباراة غاية في القوة، ومن خلال المقال نتعرف على أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة على جميع الأقمار الصناعية المختلفة.

القنوات التي ستذيع مباراة ريال مدريد وبرشلونة

بدخل ريال مدريد مباراة اليوم بمعنويات عالية بعد تحقيق فوز مهم على فريق ليفربول في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، وسيحاول الريال مواصلة سلسلة الانتصارات والتفوق اليوم، والفوز على برشلونة في للقاء الكلاسيكو من أجل الصعود للمركز الثاني في ترتيب الدوري الأسباني، حيث يحتل الريال المركز الثالث في ترتيب الدوري الأسباني برصيد 63 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة، وعلى الجانب الآخر، سيحاول البرسا تحقيق الفوز خلال لقاء اليوم من أجل الحصول على صدارة ترتيب الدوري، وخاصة أن الفارق بينه وبين اتليتكو مدريد صاحب المركز الأول نقطة واحدة فقط.

جدول ترتيب الدوري الأسباني

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 29 20 6 3 9 19:51 32 66 2 برشلونة 29 20 5 4 9 24:68 44 65 3 ريال مدريد 29 19 6 4 9 23:51 28 63 4 إشبيلية 29 18 4 7 9 21:40 19 58 5 ريال سوسييداد 29 12 10 7 9 29:45 16 46 6 فياريال 29 11 13 5 9 31:42 11 46 7 ريال بيتيس 29 14 4 11 9 42:39 -3 46 8 سيلتا فيغو 29 9 10 10 9 44:38 -6 37 9 أتلتيك بيلباو 29 9 9 11 9 33:39 6 36 10 غرناطة 29 10 6 13 9 49:34 -15 36 11 ليفانتي 29 8 11 10 9 39:36 -3 35 12 فالنسيا 29 8 9 12 9 40:35 -5 33 13 قادش 0 - 0 30 8 9 13 8 45:26 -19 33 14 خيتافي 0 - 0 30 7 10 13 8 33:22 -11 31 15 أوساسونا 29 7 10 12 9 35:23 -12 31 16 بلد الوليد 29 5 12 12 9 39:26 -13 27 17 هويسكا 30 5 12 13 8 45:31 -14 27 18 إلتشي 30 5 11 14 8 46:27 -19 26 19 إيبار 29 4 11 14 9 35:22 -13 23 20 ديبورتيفو ألافيس 29 5 8 16 9 47:24 -23 23

موعد مباراة الكلاسيكو بين الريال والبرسا

من المقرر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت الموافق 10 أبريل 2021 في إطار مباريات الجولة الثلاثون من الدوري الأسباني في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات على ملعب أفريدو دي ستيفانو معقل فريق الريال، وستكون المباراة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية من خلال قناة بي ان سبورت HD 1 premium بتعليق رؤوف خليف.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

في ظل نقل مباراة الكلاسيكو عبر قنوات بي ان سبورت المشفرة، يبحث الكثير من جماهير كرة القدم عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة، وذلك لمتابعة واحدة من أقوي مباريات كرة القدم العالمية، والتي دائما ما تشهد متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة جداً، ومن خلال رابط تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الريال والبرسا، يمكن لجميع الجماهير ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بها عبر الترددات الموجودة داخل الرابط، وضمان مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة مجاناً عبر مختلف الأقمار الصناعية الناقلة لأحداث هذا اللقاء الكبير.