نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة ريال مدريد أمام برشلونة اليوم بالجولة 30 بالدوري الإسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتابع العديد من عشاق الدائرة المستديرة والدوري الإسباني تشكيلة ريال مدريد أمام برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم، والتي من المقرر إقامتها السبت الموافق 10 من أبريل الجاري، وسوف تُقام تلك المباراة الهامة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، وهى ضمن مباريات الجولة رقم 30 من عمر الدوري الإسباني، وتحظى تلك المباراة بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، لما يتميز به الفريقين من ضم العديد من اللاعبين ذوي المهارات العالية والأغلى بين لاعبي العالم، وتُعتبر تلك المباراة مهمة جداً للفريقين من أجل المنافسة على لقب الليجا خلال الفترة القادمة مع نادي أتليتكو مدريد.

تشكيلة ريال مدريد أمام برشلونة

ومن المعروف للجميع أنه يوجد عداء تاريخي بين الفريقين، لذا تُعتبر تلك المباراة بطولة في حد ذاتها، ويسعى كل من الفريقين للفوز بتلك المباراة الهامة وحصد الثلاث نقاط، وذلك من اجل تحسين المركز في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلال الفترة القادمة، ويدخل نادي ريال مدريد تلك المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على ليفربول في دوري أبطال أوروبا خلال الأيام القليلة الماضية.

نشرت الصحيفة الإسبانية آس التشكيل المتوقع لنادي ريال مدريد، حيث أكدت فيه على أن المدرب الحالي للفريق زين الدين زيدان، سوف يخوض تلك المباراة بنفس خطة وتشكيل الفريق أمام نادي ليفربول، وذلك من اجل الفوز باللقاء وحصد الثلاث نقاط للمنافسة على لقب الليجا مع أتليتكو مدريد المتصدر للدوري الإسباني خلال هذه الفترة

تشكيل ريال مدريد المتوقع اليوم

أبرزت الصحيفة الإسبانية أن تشكيلة ريال مدريد أمام برشلونة المتوقعة اليوم في الدوري الإسباني أمنام برشلونة سوف تكون كالتالي:

في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

أما في خط الدفاع: ناتشو، فيرلاند ميندي، لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو.

خط وسط الفريق: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

أما خط الهجوم: كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينييوس جونيور.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

تنطلق صافرة لقاء ريال مدريد وبرشلونة اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة التاسعة بتوقير جمهورية مصر العربية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية، حيث تنقل تلك المباراة الهامة مجموعة قنوات بي إن سبورت الفضائية التي تمتلك حق نقل تلك المباريات لمنطقة الشرق الأوسط.