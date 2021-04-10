قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وتونجيت السنغالي في دوري أبطال أفريفيا

تنطلق اليوم مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي والتي تأتي في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات من مباريات دوري أبطال أفريقيا، وستقام في نفس التوقيت مباراة الترجي التونسي ومولوديه الجزائر ضمن مباريات المجموعة الرابعة وسوف تقام المباراة علي ستاد القاهرة الدولي، تعتبر مباراة اليوم آخر مرحلة وستحدد الصاعدين إلي دور الثمانية، ووقد صعد بالفعل الترجي ولكي يلحق به الزمالك عليه الفوز اليوم علي الفريق السنغالي، بشرط تحقيق الترجي الفوز علي المولودية ولكل الراغبين في متابعة المباراة نعرض لكم القنوات المفتوحة التي ستذيع نقل المباراة .

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت السنغالي

من المقرر أن تذاع مباراة الزمالك تونجيت السنغالي اليوم علي البث الأرضي لقناة أون تايم سبورتس على التليفزيون الأرضي وذلك من خلال التردد الأرضى UHF 32 وهناك أيضا قناة مكسبي الفضائية التي من المتوقع أن تقوم ببث أحداث المباراة علي الهواء مباشرة حيث يمكن ضبط تردد قناة مكسبي علي التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة مكسبي :11411

استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500.

موعد مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي في دوري ابطال افريقيا



تحدد موعد مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي في دوري أبطال أفريفيا لتقام اليوم السبت 10 ابريل 2021 وستكو المباراة في الأوقات التالية:

تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

السابعة مساء بتوقيت الرياض والدوحة والعراق

تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر

وتذاع مباراة الزمالك المصري ضد تونجيت السنغالي عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية حيث ستذاع مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 6 المشفرة وقناة beIN Sports Connet وقد اختارت القنوات الرياضية القطرية المعلق علي محمد علي للتعليق علي المباراةجدير بالذكر أن المجموعة الرابعة يحتلها الترجي التونسي ب10نقاط ومولوديه 8 نقاط والزمالك رصيده خمس نقاط.