فـي دوري أبطال إفريقيا: شباب بلوزداد يقتنص بطاقة ربع النهائي والأهلي يثأر من سيمبا

القاهرة – أ.ف.ب: اقتنص شباب بلوزداد الجزائري بطاقة التأهل الثانية الى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عن المجموعة الثانية، بفوزه على المتصدر ومضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي 2-صفر على ملعب “لوكاس ماستربيسز” في بريتوريا في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات (ثمن النهائي).

ودخل بطل الدوري الجزائري في الموسم الماضي اللقاء بنية الفوز، مستفيداً من اعتماد مدرب الفريق الجنوب أفريقي مانكوبا منجكيثي على تشكيلة غلب عليها اللاعبون الاحتياطيون باستثناء المدافع البرازيلي ريكاردو ناسيمنتو، ولا سيما ان الفريق يخوض مباراتين قويتين في غضون ستة أيام ضد شيبا يونايتد في الدوري المحلي، ثم غريمه أورلاندو بايرتس في ربع نهائي مسابقة كأس جنوب أفريقيا.

وسمحت هذه النتيجة للفريق الجزائري بتحقيق ثأر معنوي لخسارته ذهابا 1-5 ضمن مباريات الجولة الثانية والتي أجريت في العاصمة التنزانية دار السلام، ملحقاً به خسارته الأولى هذا الموسم، كما أنها أول هزيمة قارية للفريق الأصفر على ملعبه بعد 22 مباراة منذ سقوطه أمام الترجي التونسي عام 2017.

وقدم “سي آر بي” عرضاً نموذجياً، إذ كان الأفضل من ناحية الفاعلية، برغم سيطرة الفريق الجنوب إفريقي على الكرة، واستطاع دفاع الفريق الجزائري تضييق المساحات على لاعبي الخصم في الثلث الأخير من الملعب مع الانقضاض عبر المرتدات السريعة.

وتصدر ماميلودي صنداونز الترتيب النهائي للمجموعة برصيد 13 نقطة أمام شباب بلوزداد صاحب النقاط التسع ليتأهلا معا الى ربع النهائي، وصعد مازيمبي الى المركز الثالث بخمس نقاط وتراجع الهلال الة آخر الترتيب بأربع نقاط.

وثأر الاهلي المصري من ضيفه سيمبا التنزاني بفوز صعب 1-0 في ملعب “الأهلي” في القاهرة ضمن منافسات المجموعة الاولي. وكان سيمبا قد فاز على الاهلي في العاصمة دار السلام بهدف نظيف ايضا . سجل محمد شريف هدف المباراة الوحيد (32). وكانت المباراة بمثابة تحصيل حاصل إذ تأهل سيمبا كمتصدر للمجموعة والأهلي كوصيف.