النصر السعودي يتعاقد مع المدرب البرازيلي مينيزيس بعد الخسارة ضد ضمك

الرياض – أ.ف.ب: أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع البرازيلي مانو مينيزيس لتولي زمام الإدارة الفنية للفريق بعد ساعات من الخسارة أمام ضمك 3-2 ضمن منافسات المرحلة الـ25 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وقال النصر في بيان رسمي “يصل خلال الـ48 ساعة القادمة إلى الرياض المدرب البرازيلي مانو مينيزيس وجهازه الفني المساعد وذلك للإشرف على تدريب الفريق الأول”. وكان النصر أقال البرتغالي روي فيتوريا في ديسمبر الماضي، وعيّن الكرواتي آلين هورفات بشكل مؤقت، إلا أن خروج النصر من كأس الملك على يد الفيصلي من الدور نصف النهائي (1-0)، والخسارة أمام ضمك (3-2) عجّلا بإنهاء تجربته سريعًا.

وسبق لمينيزيس تدريب المنتخب البرازيلي (2010-2012) وأندية كورينثيانز وفلامنجو وبالميراس وكروزيرو وحقق معها عددًا من البطولات. وحقق مينيزيس صاحب الـ58 عامًا، 5 ألقاب في مسيرته التدريبية، إذ توج بكأس البرازيل 3 مرات ودوري الدرجة الثانية البرازيلي مرتين.

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