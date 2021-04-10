نظام إلكتروني لإدارة العضوية في الأندية الرياضية

عقدت وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بالمديرية العامة للأنشطة الرياضية لقاء مع عدد محدود من ممثلي الأندية وذلك بهدف تقديم العرض التجريبي الأولي للنظام الالكتروني لإدارة العضوية بالأندية مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية، وقد أوضح هلال بن عبدالله المعمري مدير دائرة الهيئات الخاصة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب أن النظام يهدف إلى تنظيم سجلات العضوية العاملة بالأندية وتبسيط إجراءات الانتساب وتجديد العضوية، وأضاف المعمري يتكون النظام من ثلاثة أبواب رئيسية باب للعضوية الجديدة وباب للأعضاء العاملين بالنادي بالإضافة الى باب لإدارة النادي، حيث سيتيح الباب المخصص للعضوية الجديدة تقديم طلب العضوية للنادي وارفاق المستندات المطلوبة والدفع الالكتروني ومتابعة الطلب مع النادي الكترونيا، أما الباب المخصص للعضوية العاملة فسيتيح للأعضاء تجديد العضوية ودفع الرسوم الكترونيا والترشح لمجلس الإدارة وتحديث البيانات بالإضافة الى الاطلاع على التقارير الإدارية والمالية وتقارير الأنشطة، مشيرا بأنه سيتيح للأعضاء العاملين تقديم مقترحاتهم الكترونيا قبل كل اجتماع للجمعية العمومية حسب إجراءات النظام الأساسي للأندية.

أما الباب الخاص بإدارة النادي فأنه يعطي للإدارة مراجعة طلبات العضوية واعتمادها خلال مدة محددة وسيمكن إدارة النادي من إدارة بيانات الأعضاء الكترونيا واستقبال طلبات الترشح لمجلس الإدارة الكترونيا ودراستها واحالتها لجهة الاختصاص بالوزارة.

كما سيتمكن النادي من رفع التقارير المالية والإدارية وتقارير الأنشطة ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية في النظام لسهولة وصول الأعضاء اليها.

وسيرتبط النظام بمديريات وادارات الوزارة بالمحافظات ودوائر الاختصاص بالوزارة تبسيطا للإجراءات وتنظيم العلاقة بين الأندية الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية،

وأكد هلال المعمري بأن هذا النظام يعتبر أحد مرتكزات الحوكمة في الأندية الرياضية من خلال مشاركة البيانات والمعلومات وكذلك المشاركة في اتخاذ القرار من ناحية أخرى.

هذا ويعتبر هذا العرض تجريبيا لقياس مدى فاعلية المشروع وخطواته القادمة ومعرفة الملاحظات الأولية ، على أن يتم عقب ذلك عقد ورش عمل لكافة الأندية وموظفي الوزارة بجميع المحافظات وفق برنامج معد للمرحلة القادمة

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