الجابري : نبارك لجميع البحارة أداءهم المتميز

وخلال حفل الختام تحدث الدكتور خميس بن سالم الجابري الرئيس التنفيذي لعُمان للإبحار قائلاً: “نبارك لجميع البحارة أداءهم المتميز خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو، موضحاً بأن جميع الدول المشاركة جاءت إلى السلطنة لهدف واحد وهو ضمان تأهلهم المباشر إلى دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها خلال منتصف العام الجاري باليابان. وأضاف الجابري: لقد اجتاز البحّارة التحديات ببراعة وبرهنوا على مهاراتهم وشغفهم الكبير في رياضة الإبحار الشراعي، متمنياً بأن يكونوا قد استمتعوا بكرم الضيافة المنبثقة من الثقافة العُمانية الأصيلة خلال فترة وجودهم في السلطنة، كما أقدم كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح هذه البطولة سواءً كانوا فنيين أومنظمين أوحكام ورعاة”.

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