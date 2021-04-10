ختام ناجح لبطولة المصنعة المفتوحة للإبحار الشراعي ومنتخبنا في المركز الثالث

فيما خطف المنتخب الهندي بطاقة التأهل للأولمبياد

اختتمت بالمصنعة منافسات التصفيات النهائية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 والتي استضافتها السلطنة ممثلة في عُمان للإبحار تحت مسمى بطولة المصنعة المفتوحة للإبحار الشراعي بالمدينة الرياضية بالمصنعة خلال الفترة من 1-8 إبريل، حيث شهدت التصفيات مشاركة 102 بحّار وبحّارة من 16 دولة آسيوية وأفريقية للتنافس وحجز مقعد الأولمبياد عبر خمس فئات من القوارب شملت فئة قوارب 49، 49 أف إكس، والليزر ستاندرد والليزر راديال، إضافة إلى فئات التزلج بالألواح الشراعية آر أس:إكس. حيث تمكن الفريق الهندي من حجز بطاقة التأهل الوحيدة إلى الأولمبياد لفئة قوارب 49 بعد منافسة قوية مع المنتخب الوطني الأولمبي المكون من البحّار المتألق مصعب الهادي ووليد الكندي والذي حل في المركز الثالث.

جاءت نتائج التصفيات والتي شهدت تقديم مستويات أداء عالية وتنافسية قوية بين الفرق والبحّارة المشاركين من أجل الظفر بمقعد التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو منتصف العام الجاري، حيث واصل الفريق الهندي والمكوّن من الثنائي البحّار جاناباثي كيلاباندا وزميله البحّار فارون أشوك تصدره لسباقات اليوم الأخير لفئة قوارب 49 وتعزيز صدارته في الترتيب العام وبالتالي حجز تذكرة العبور الوحيدة في فئته إلى أولمبياد طوكيو، يليه ثنائي فريق هونج كونج المكوّن من البحّار أكيرا ساكي وروسيل وليم في المركز الثاني وفي المركز الثالث الفريق الأولمبي الوطني المكون من مصعب الهادي ووليد الكندي. أما في فئة قوارب 49 المخصصة للإناث فقد حل الفريق الصيني المكون من يي جين وتشين شاشا في المركز الأول وتأهل بشكل رسمي إلى الأولمبياد، فيما فريق هونج كونج المكون من مولي هايفيلد وساندي في المركز الثاني بينما توج بالمركز الثالث الفريق الهندي المكون من إيكتا ياداف وريتيكا دانجي.

أما في فئة قوارب الليزر ستاندرد فقد تأهل خلالها إلى الأولمبياد كل من البحّار السنغافوري ريان جون هان صاحب المركز الأول والبحّار الهندي فيشنو سارافانان، فيما حل في المركز الثالث البحّار التايلندي كيراتي بوالونج. وبالنسبة لفئة الليزر راديال للفتيات فقد تأهلت كل من البحّارة الهولندية إيما سافيلون والهندية نيرثا كومانان، فيما جاء المركز الثالث من نصيب البحّارة ستيفاني نورتون من هونج كونج.

وفي فئة قوارب التزلج بالألواح الشراعية آر أس أكس تمكن البحّار التايلاندي ناتابونج من ضمان تأهله مباشرة إلى أولمبياد طوكيو، بينما حل ثانياً البحّار الفلبيني يانسي كايبيجان وكان المركز الثالث من نصيب التايلندي نيفين سنسارت، أما في فئة آر أس أكس للفتيات فتمكنت البحّارة السنغافورية أماندا نجلينج من الظفر بمقعد التأهل إلى الأولمبياد بينما حلت البحّارة الفلبينية تشاريزان نابا وصيفة لها وجاءت في المركز الثالث الهندية إشواريا جانيش.

وأقيم حفل ختام التصفيات وتتويج الفرق المتأهلة إلى أولمبياد طوكيو 2021 تحت رعاية المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية للتنمية السياحية (عمران) وبحضور الدكتور خميس بن سالم الجابري الرئيس التنفيذي لعُمان للإبحار، وأجاي نارانج ممثل الاتحاد الآسيوي للإبحار الشراعي، وعدد من المسؤولين والبحارة المشاركين في التصفيات، وقد أثبتت مؤسسة عمان للإبحار على الاحترافية الكبيرة التي تتمتع بها في تنظيم مثل هذه الأحداث الدولية وذلك بعدما أشاد المشاركون في التصفيات بالتنظيم وكفاءة طاقم العمل في إدارة البطولة واتباع أقصى التدابير الوقائية الكفيلة بسلامة الجميع من انتشار فيروس كوفيد-19 وفق البروتوكول الطبي المعتمد من الاتحاد الدولي للإبحار الشراعي ووزارة الصحة العُمانية، بالإضافة إلى وضع منتجع ملينيوم كمنطقة عزل صحي لا يسمح لغير المشاركين في البطولة بالدخول أو الخروج منها حتى انتهاء البطولة

الجابري : “نبارك لجميع البحارة أداءهم المتميز

وخلال حفل الختام تحدث الدكتور خميس بن سالم الجابري الرئيس التنفيذي لعُمان للإبحار قائلاً: “نبارك لجميع البحارة أداءهم المتميز خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو، موضحاً بأن جميع الدول المشاركة جاءت إلى السلطنة لهدف واحد وهو ضمان تأهلهم المباشر إلى دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها خلال منتصف العام الجاري باليابان. وأضاف الجابري: لقد اجتاز البحّارة التحديات ببراعة وبرهنوا على مهاراتهم وشغفهم الكبير في رياضة الإبحار الشراعي، متمنياً بأن يكونوا قد استمتعوا بكرم الضيافة المنبثقة من الثقافة العُمانية الأصيلة خلال فترة وجودهم في السلطنة، كما أقدم كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح هذه البطولة سواءً كانوا فنيين أومنظمين أوحكام ورعاة”.

الجدير بالذكر بأن هذه البطولة أقيمت بعد تأجيل موعد التصفيات عدة مرات نظراً لظروف جائحة كورونا واختار الاتحاد الدولي للإبحار الشراعي السلطنة لتكون وجهة الاستضافة بناء على ما تتمتّع به السلطنة من مقومات للتنظيم بمقاييس عالمية، علاوة على رصيد الخبرة التي اكتسبتها عُمان للإبحار في استضافة البطولات البحرية القارية والدولية في السنوات الماضية ما عزز من مكانة السلطنة في خارطة الإبحار دولياً. حيث أقيمت منافسات البطولة بمنتجع ميلينيوم المصنعة بما يوفّره من مرافق وخدمات للمشاركين والمنظمين، منها المرسى الذي يتسع لـ400 قارب شراعي ومرافق مخصصة لصيانة القوارب ومواقع التدريب.