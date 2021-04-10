أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر مارس

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر مارساختارت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا اللاعب الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، كأفضل لاعب عن شهر مارس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرابطة على موقعها الإلكتروني، القول: إن اللاعب محرز البالغ من العمر 30 عاما، خاض 3 مباريات مع السيتي في شهر مارس وسجل 3 أهداف، وبات من الركائز في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا.

وتعد هذه ثاني جائزة ينالها محرز، عن أدائه في شهر مارس، بعد تتويجه كأفضل لاعب في فريقه مانشستر سيتي.. وشارك هذا الموسم في 40 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6 آخرين لزملائه.

وتختلف جائزة رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا عن جائزة لاعب الشهر المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي حققها كليتشي إيهاناتشو، مهاجم ليستر سيتي لشهر مارس.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب البريميرليغ برصيد 74 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الوصيف مانشستر يونايتد.

