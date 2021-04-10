انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - سيكون عشاق الكرة حول العالم اليوم على موعد مع الإثارة والتشويق والمتعة عندما يتقابل ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض في إطار الجولة الـ 30 من مسابقة دوري الدرجة الأولى الاسباني 2021.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وسيكون موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر اليوم السبت الموافق 10 ابريل 2021 على ملعب الفريدو دي ستيفانو الملعب التدريبي لفريق ريال مدريد، في مباراة مثيرة يسعى بها الفريقان للحفاظ على حظوظهما باللقب إذ يبعد برشلونة بفارق نقطة عن المتصدر أتلتيكو مدريد في المركز الثاني في حين يتخلف عنه ريال مدريد في المركز الثالث وعلى بعد ثلاث نقاط عن الصدارة.

القنوات الناقلة للكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة ومعلق اللقاء

ستكون مباراة ريال مدريد ضد برشلونة منقولة عبر شبكة قنوات bein sport الناقل الحصري للدوري الإسباني في المنطقة العربية وتحديدا قناة bein sport HD1، وسيكون المعلق التونسي رؤوف خليف معلقا وواصفا لأحداث اللقاء.

أخبار مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تلقى عشاق البلوجرانا أخبارا سارة بخصوص مدافع الفريق جيرارد بيكيه حيث أكمل المران الجماعي الأخير قبل المباراة وبات داخل حسابات اللقاء ومن الممكن أن يأخذ إبرة مسكن ليتمكن من خوض اللقاء حسب الأخبار الواردة من المعسكر الكاتالوني، في حين بات الجوكر سيرجيو روبيرتو جاهزا لخوض اللقاء بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به سابقا، بالإضافة إلى استفادة الفريق من خدمات نجمه الأول ليونيل ميسي واللاعب دي يونج بعد تجنبها الحصول على البطاقة الصفراء الخامسة في اللقاء الماضي أمام بلد الوليد ليتمكنا من خوض لقاء الكلاسيكو.

بالنسبة لريال مدريد فهو منتشي بالفوز على الصعيد الأوروبي على فريق ليفربول بثلاثة أهداف لهدف على أرضية ميدانه في مدريد في لقاء الذهاب من دور الثمانية للمسابقة الأغلى أوروبيا دوري أبطال أوروبا.

وفي صعيد متصل يغيب عن الفريق المدريدي قائده سيرخيو راموس ورافاييل فاران بالإضافة إلى كارفاخال بسبب الإصابة في حين إرتأى مدرب الفريق زين الدين زيدان عدم المجازفة بالنجم البلجيكي إيدين هازارد في المباراة وأبقاه خارج القائمة المستدعاة للقاء.