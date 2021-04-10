موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الإنجليزي

تستمر مباريات الجولة الخادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 10 أبريل 2021 بإقامة العديد من المباريات القوية تشهد في أهمها إقامة مباراة وست هام يونايتد على ملعبه ضد ليستر سيتي، ومباراة أرسنال خارج ملعبه ضد شيفيلد يونايتد، بالإضافة إلى موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير اليوم في السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، كما شهدت الجولة بالأمس تمكن فريق ليفربول حامل اللقب من تحقيق فوز ثمين على ملعبه ضد أستون فيلا بهدفين مقابل هدف وحيد، واكتساح فريق تشيلسي لكريستال بالاس برباعية مقابل هدف، وخسارة متصدر الترتيب مانشستر سيتي على ملعبه ضد ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد.

مانشستر يونايتد في مهمة صعبة خارج الديار ضد توتنهام هوتسبير ساعيا لتحقيق الفوز، والأخذ بالثأر من خسارته الثقيلة ضد السبيرز في مباراة الذهاب التي جمعتهما في الجولة الرابعة، والتي تمكن فيها رفاق مورينهو من الفوز بسداسية سجلها هاري كين “هدفين”، ندومبيلي، هيونج سون “هدفين”، أورييه، وهاري كين مقابل هدف وحيد سجله برونو فيرنانديز، لينجح السبيرز في تحقيق فوز غائب عنهم أمام الشياطين الحمر في أربع مباريات على التوالي في كافة البطولات، لذا فيأمل رفاق سولشاير في تحقيق الفوز متسلحا بمعنويات لاعبيه المرتفعة بعد تمكنهم من تحقيق الفوز في آخر مبارياتهم ضد غرناطة في ذهاب ربع نهائي اليوروباليح خارج الديار بهدفين دون رد عن طريق برونو فيرنانديز، وراشفورد.

فريق توتنهام يأمل في تحقيق الفوز ضد اليونايتد للعودة لمسار الانتصارات من جديد بعد التعادل في آخر مبارياته بالبريمرليج ضد نيوكاسل يونايتد بهدفين لكل فريق خارج ملعبه، حيث تقدم جولنيتون أولا لأصحاب الأرض، قبل أن يتعادل هاري كين سريعا للسبيرز، ثم يضيف هدف ثاني لتوتنهام الذي ظل متقدما بهدفين مقابل هدف حتى أدرك نيوكاسل التعادل قبل خمس دقائق من نهاية المباراة عن طريق ويلوك ليفقد السبيرز نقطتين هامتين، ليصل رصيده إلى 49 نقطة جمعها من خوض 30 مباراة حقق فيها الفوز في 14 مباراة، وتعادل في سبع مباريات، وخسر تسع.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم

4:30 توقيت الجزائر، المغرب، وتونس.

5:30 توقيت مصر، وليبيا.

6:30 توقيت مكة المكرمة، العراق، وفلسطين.

7:30 توقيت الإمارات، وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة اليونايتد وتوتنهام