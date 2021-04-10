نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الرجاء وبيراميدز اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب المجموعة في الكونفدرالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقام مباريات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في كأس الاتحاد الإفريقي اليوم الأحد الموافق 10 أبريل 2021، وتشهد العديد من المباريات القوية يلعب في أهمها فريق نامونجو التنزاني خارج ملعبه مع فريق نكانا الزامبي في المجموعة الرابعة، التي تشهد إقامة موعد مباراة الرجاء وبيراميدز اليوم في التاسعة مساءا بتوقيت مصر على ستاد الدفاع الجوي بمصر، حيث يأمل بيراميدز في تحقيق الفوز ضد الرجاء، واقتناص ثلاث نقاط هامة يعود بها لتقاسم صدارة الترتيب مع الفريق المغربي المتواجد عليها حاليا بفارق الأهداف ثلاث نقاط عن بيراميدز، بعد تمكنه من تحقيق الفوز ضد الفريق المصري في الجولة الماضية على ملعبه بهدفين دون رد تكفل بتسجيلهما كلا من شريف إكرامي حارس بيراميدز بالخطأ في مرماه، ومالانغو.

الرجاء ضد بيراميدز من جديد في مباراة قوية يأمل فيها العالمي تحقيق الفوز الرابع على التوالي في مرحلة المجموعات بالكونفدرالية، بعدما نجح في تحقيق الفوز بالجولة الأولى على ملعبه أمام نامونجو التنزاني بهدف دون رد عن طريق سفيان رحيمي من ركلة جزاء، قبل أن يخرج لملاقاة نكانا الزامبي في الجولة الثانية خارج ملعبه، ويتمكن من تحقيق الفوز بهدفين دون رد عن طريق سفيان رحيمي، ونوح السعداوي، ثم الفوز ضد بيراميدز ذهابا ليقتنص ثلاث نقاط أخرى ترفع رصيده إلى تسع نقاط يتواجد بها في المركز الأول في صدارة جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز، ويدخل الرجاء المباراة ساعيا للعودة إلى الانتصارات، وتحقيق الفوز بعد أن خسر آخر مبارياته في البطولة المغربية الاحترافية على ملعبه ضد حسنية أكادير بهدف دون رد.

بيراميدز يخوض مهمة صعبة على ملعبه أمام الرجاء سيسعى فيها لتحقيق الفوز، واقتناص نقاط المباراة الثلاث للعودة إلى صدارة الترتيب التي فقدها الجولة الماضية بخسارته ضد الرجاء، وتجمد رصيده عند ست نقاط تمكن من جمعها من خوض مبارتين في مرحلة المجموعات حقق فيهما الفوز، حيث بدأ مشواره في تلك المرحلة بملاقاة نكانا الزامبي على ملعبه، وحقق الفوز بثلاثة أهداف دون رد عن طريق محمود وادي، إسلام عيسى، ومحمد فاروق، قبل أن يخرج لملاقاة نامونجو التنزاني، ويحقق فوز هام بهدفين دون رد عن طريق رمضان صبحي، وعمر جابر.

ترتيب مجموعة بيراميدز والرجاء في الكونفدرالية

يمتلك الرجاء الرياضي حاليا في رصيد تسع نقاط يتواجد بها على صدارة جدول الترتيب، ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد ست نقاط، وفي المركز الثالث يتواجد فريق نكانا الزامبي برصيد ثلاث نقاط، ويبقى فريق نامونجو بدون نقاط في ذيل الترتيب.

موعد مباراة الرجاء وبيراميدز اليوم

19:00 توقيت جرينتش.

20:00 توقيت المغرب.

21:00 توقيت مصر.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بيراميدز والرجاء