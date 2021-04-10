ترتيب الدوري الأسباني الآن بعد فوز ريال مدريد علي برشلونة

انتهت مباراة الكلاسيكو الأسباني منذ دقائق قليلة مع تفوق فريق ريال مدير على برشلونة في مباراة اليوم السبت في الدوري الأسباني وفي إطار الجوالة الثلاثين من مسابقة الدوري الأسباني لهذا العام، كانت المنافسة شرسة وقوية للغاية بين ريال مدريد وبرشلونة لكي يقترب كل فريق من المركز الأول الذي يتصدره فريق أتليتكو مدريد، ولكن بالفعل بعدما استطاع ريال مدريد التفوق علي برشلونة أصبحت النقاط متساوية بين متصدر الدوري أتليتكو مدريد وفريق ريال مدريد مما يشعل المنافسة بينهم خاصة وأن هناك مباراة تنتظر أتليتكو مدريد في نفس الجولة.

ريال مدريد يحسم الكلاسيكو بثنائية

حقق ريال مدريد فوز مهم للغاية علي غريمة نادي برشلونة بهدفين مقابل هدف وشهدت المباراة متعة كبيرة من جانب الفريقين ومباراة حماسية وأحرز الهدف الأول لريال مدريد المهاجم كريم بنزينا في الدقيقة 13 من المباراة، وبعدها أحرز الهدف الثاني توني كروس في الدقيقة 28 من الشوط الأول، وانتهى الشوط الأول بتفوق مستحق ورائع لريال مدريد علي برشلونة.

بدا الشوط الثاني من المباراة واستطاع فريق برشلونة أن يستحوذ علي كافة مجريات المباراة بشكل كامل ولكن دون تحقيق نتيجة إيجابية حتى جاءت الدقيقة 60 من المباراة استطاع أوسكار مينعويزا غارسيا إحراز هدف تقليص الفارق، وسعي الفريق لتحقيق التعادل ولكن لم ينجح الفريق في إدراك التعادل لتنتهي مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة الأسباني بتفوق الريال على برشلونة وحصد الثلاث نقاط الهامة للغاية.

ترتيب الدوري الأسباني

بعد فوز الريال على برشلونة أصب ترتيب الدوري الأسباني مختلف بشكل كبير حيث أصبح الريال متعادل مع أتلتيكو مدريد في النقاط وتصدر فريق ريال مدريد الدوري بفارق الأهداف ويريد الكثير معرفة ترتيب الدوري الأسباني لذلك نترك لكم جدول ترتيب الدوري في السطور الآتية مع كافة التفاصيل الأخرى.