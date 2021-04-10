نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يحسم الكلاسيكو ويفوز على برشلونة ملخص مباراة ريال مدريد و برشلونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة، من أقوى المباريات في العالم، ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، لما للفريقين الكبيرين من شعبية جارفة في مختلف أنحاء العالم، وأقيمت مباراة اليوم ضمن الجولة الثلاثون من عمر مسابقة الليجا الإسبانية، ويأتي أهمية اللقاء في المنافسة الشرسة بين الثلاثة الكبار، أتلتيكو مدريد صاحب المركز الأول يتقاسمه معه مؤقتاً ريال مدريد، ومن بعدهم يأتي البرسا، والفارق بينهم في النقاط قليل جداَ من هنا تأتي أهمية نقاط المباراة الثلاث اليوم، وبهذا الفوز فقد تساوى الملكي في عدد النقاط مع المتصدر أتلتيكو مدريد مؤقتاً، لأن الأخير سوف يلعب مباراة الجولة 30 غداً أمام ريال بيتيس.

الريال يحسم الكلاسيكو

فاز الريال باللقاء بنتيجة هدفين لهدف، ليرفع رصيده من النقاط إلى النقطة 66 متساوياً مع أتلتيكو مدريد، وقدم الريال مباراة رائعة قادها المدير الفني زين الدين زيدان بذكاء شديد، حيث بدأ المباراة ومنذ لحظتها الأولى بالضغط على البرسا، في كل مكان في الملعب واستحوذ على الكرة أغلب فترات اللقاء، وكان هو الأخطر طوال المباراة، واستثمر الضغط الشديد بإحراز هدفين ولا أجمل في الشوط الأول.

ملخص مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تم نقل المباراة على قنوات بي إن سبورتس، المالكة لحقوق بث مباريات الدوري الإسباني، وجاءت أحداث المباراة مثيرة منذ الدقيقة الأولى، حيث قدم الريال مباراة جميلة ورائعة، فمنذ اللحظة الأولى كان ضاغطاً على البرسا، وظل اللقاء هجمة هنا وهجمة هناك، حتى جاءت الدقيقة 13 من عمر المباراة استطاع كريم بنزيما، إحراز هدف ولا أروع من تمريره عرضية أسكنها الشباك بطريقة مهارية جميلة، وبعد الهدف ضغط البرسا للتعويض لكن دون جدوى، حتى جاءت الدقيقة السادسة والعشرون من زمن الشوط الأول، ومن ركلة حرة مباشرة من على أطراف منطقة الجزاء، تصدى لها اللاعب توني كروز مسجلاً ثاني أهداف الملكي، ويستمر اللقاء ويضغط البرسا على أمل التعديل، لكن ينتهي الشوط الأول بتقدم الريال بهدفين دون رد.

أحداث الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني واصل برشلونة ضغطه على الريال، على أمل تقليل الفارق وهو ما حصل بالفعل، وتحديداً في الدقيقة 60 من زمن المباراة، استطاع لاعب البرسا “أوسكار” من تقليص الفارق وأصبحت النتيجة هدفين لهدف، وواصل برشلونة ضغطه بغية تحقيق التعادل لكن دون جدوى، واستمرت الدقائق الأخيرة على هذا الشكل ضغط من البرسا ودفاع مستميت من الريال، إلى أن أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلناً فوز الريال على البرسا في الكلاسيكو للمرة الثانية على التوالي.