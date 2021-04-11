موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الثلاثاء القادم 13\4 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، وذلك ضمن مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف ملعب “بارك دي برنس” أحداث اللقاء المنتظر، وكان باريس سان جيرمان قد فاز في مباراة الذهاب على البايرن بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بقيادة النجم الكبير “مبابي” واستطاع النادي الفرنسي كسر سلسلة عدم هزيمة البايرن على ملعبه بثلاث وثلاثون مباراة دون هزيمة، ويسعى باريس سان جيرمان في مباراة العودة إلى تأكيد أحقيته بالصعود، وتكرار الفوز على البايرن خاصةً أن المباراة سوف تقام على ملعبه، ويريد استغلال عامل الأرض لصالحه، بينما يدخل البايرن اللقاء بهدف واحد لا بديل عنه وهو الفوز، وليس الفوز وفقط بل الفوز بفارق أكثر من هدف لكي يضمن التأهل، إنها حقاً مباراة سوف تشهد متعة وإثارة كبيرة، بين فريقين كبيرين في القارة العجوز.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

يستضيف ملعب “بارك دي برانس” أحداث اللقاء الكبير، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 13 أبريل 2021، في الأوقات التالية.

19:00:- السابعة مساءاً بتوقيت “جرينتش”.

20:00:- الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

21:00:- الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والخرطوم.

22:00:- الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والعراق وقطر.

23:00:- الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الرائدة في مجال الإعلام الرياضي، الحقوق الحصرية لنقل أحداث مباريات دوري أبطال أفريقيا، وذلك في الوطن العربي وشمال أفريقيا، بموجب عقود بين القناة وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA”، وعليه فسوف تنقل المباراة المنتظرة على القنوات التالية.

beIN 4K HDR.

beIN Sports 1 HD Premium.

beIN Sports Connect.

ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق الكبير”جواد بدة”.

بطاقة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان