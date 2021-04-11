موعد مباراة تشيلسي وبورتو القادمة الثلاثاء 13\4 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية، موعد مباراة تشيلسي وبورتو، والتي تأتي ضمن مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف نادي تشيلسي نظيره بورتو على ملعب “ستامفورد بريدج”، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز “البلوز” على بورتو بثنائية نظيفة، وبهذا الفوز المريح للبلوز أصبح أكثر الفرق اقتراباً من التأهل، لكن كرة القدم لا تعرف المنطق فكل شيء وارد في الساحرة المستديرة، ويدخل تشيلسي اللقاء أكثر هدوءاً من نظيره البرتغالي، بينما بورتو البرتغالي مطالب بالفوز على تشيلسي بأكثر من هدفين حتى يستطيع التأهل والصعود، ويعلم بورتو صعوبة المباراة أمام فريق يلعب على ملعبه.

موعد مباراة تشيلسي وبورتو

يستضيف ملعب “ستامفورد بريدج” اللقاء المنتظر، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 13 أبريل، في التوقيتات التالية.

19:00:- الساعة السابعة بتوقيت جرينتش.

20:00:- الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:00:- الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

22:00:- الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والعراق وقطر.

23:00:- الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تنقل المباراة المنتظرة على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرائدة في مجال الإعلام، حيث تمتلك القناة حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا، في الدول العربية وشمال أفريقيا، وتمتلك القناة أحدث الأجهزة في العالم، كما تمتلك شبكة كبيرة من المراسلين ينقلون الحدث لحظة وقوعه وبحرفية عالية، وسوف تنقل المباراة في هذه الدول على القنوات التالية.

beIN Sports 2 HD Premium.

beIN Sports Connect.

ويعلق على المباراة المعلق المتميز “خليل البلوشي”.

بطاقة مباراة تشيلسي وبورتو