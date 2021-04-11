ريال مدريد يعلن إصابة مدافعه فاران بفيروس كورونا

أعلن فريق ريال مدريد بأن مدافعه رافائيل فاران قد أصيب بفيروس كوفيد-19 اثر الفحوصات التي خضع لها صباح اليوم الثلاثاء. يذكر أن ريال مدريد يلاقي مساء اليوم فريق ليفربول في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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