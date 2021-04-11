الدوري الأوروبي: برنامج ذهاب ربع النهائي

في ما يلي برنامج مباريات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم ، والتي تدور اليوم الخميس 8 أفريل وفق البرنامج التالي بتوقيت تونس (جرينيتش +1).

الخميس 8 أفريل / الساعة 20:00:

غرناطة - مانشستر يونايتد

أرسنال - سلافيا براغ

أياكس أمستردام - روما

دينامو زغرب - فياريال

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