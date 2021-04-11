الليغا: التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد-برشلونة

يستقبل فريق ريال مدريد ، مساء اليوم السبت (الساعة 20:00) ، غريمه برشلونة ، في مباراة من الجولة 30 من الدوري الاسباني لكرة القدم.



ومن المنتظر أن تكون تشكيلة الفريقين على النحو التالي:



ريال مدريد : كورتوا ، فازكيس ، ميليتاو ، ناتشو ، مندي ، مودريتش ، كاسيميرو ، كرووس ، أسينسيو ، بنزيمة ، فينيسيوس



برشلونة : شتيغن ، مينغويزا ـ، دي يونج ، لينغليت ، ديست ، بوسكيتس ، بيدري ، ألبا ، غريزمان ، ميسي ، ديمبيلي