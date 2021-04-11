الدوري الاسباني (جولة 30): اليوم الموعد مع كلاسيكو الأرض..التوقيت والنقل التلفزي

سيكون الموعد اليوم مع المباراة المشوقة بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة ، في مباراة من الجولة الثلاثون من الدوري الاسباني لكرة القدم.
المباراة تدور بملعب الفريدو دي ستيفانو بداية من الساعة 20:00 توقيت تونس وستكون منقولة على بي ان سبورت عربية 1 وbeIN Sports 1 HD Premium.
يذكر ان برشلونة يحتل المركز الثاني في ترتيب الليغا برصيد 65 نقطة على بعد نقطتان عن ريال مدريد الذي يحتل المركز الثالث (63 ن) ، في المقابل يحتل أتلتيكو مدريد المركز الأول برصيد 66 نقطة.
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