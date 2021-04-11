في الدوري الفرنسي: سان جرمان يتحضر بأفضل طريقة لاستضافة بايرن

في الرياضة 11 أبريل,2021

باريس – أ.ف.ب: تحضر باريس سان جرمان حامل اللقب بأفضل طريقة لاستضافة بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بفوزه الكبير على مضيفه ستراسبورج 4-1 في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم. ودخل فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الى ملعب “لا مينو” حيث لم يفز في الدوري منذ عودة ستراسبورغ الى “ليغ 1″ عام 2017 ولأول مرة منذ 2008، على خلفية هزيمته في المرحلة الماضية على أرضه أمام ليل صفر-1، ما سمح للأخير بأن يصبح وحيداً في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن نادي العاصمة ثم وسعه الجمعة الى ست بفوزه على مضيفه متز 2-صفر.

لكن سان جرمان وبفضل المتألق كيليان مبابي، أعاد الفارق إلى ثلاث رغم الغيابات في صفوفه بسبب الإصابة (البرازيلي ماركينيوس) أو الإيقاف (البرازيلي نيمار) أو فيروس كورونا (الإيطالي ماركو فيراتي) أو بقرار من بوكيتينو من أجل منح بعض من لاعبيه فرصة التقاط أنفاسهم قبل استضافة بايرن الثلاثاء حيث يبدو مرشحاً كي يثأر لخسارته نهائي العام الماضي، بعد فوزه ذهاباً في “أليانز أرينا” 3-2 بفضل ثنائية لمبابي. واعتبر بوكيتينو أنه “انتصار مهم بالنسبة لنا لأن النقاط الثلاث وضعتنا (مجدداً) في السباق على اللقب… اليوم أظهرنا روحاً قتالية حقيقية جميعنا. نريد أن نكون أكثر ثباتاً لكننا نقاتل في ثلاث مسابقات كبرى (في إشارة للوصول إلى ربع نهائي الكأس المحلية)”.

وتابع “لقد أظهر الفريق إيماناً هائلاً واليوم كانت مباراة جيدة جداً لنا”. وحسم فريق العاصمة اللقاء فعلياً في شوطه الأول بعدما تقدم على مضيفه بثلاثية نظيفة بدأها مبابي في الدقيقة 16 حين وصلته الكرة من الأرجنتيني لياندرو باريديس، فتلاعب بالمدافع العاجي لامين كوني الذي حاول قطع الطريق عليه، وسدد بين ساقي الحارس البلجيكي ماتز سيلس (16) ليرفع رصيده الى 21 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين.

ولم ينتظر النادي الباريسي طويلاً لتعزيز النتيجة وهذه المرة بواسطة الإسباني بابلو سارابيا الذي وصلته الكرة من البرتغالي دانيلو بيريرا على بعد قرابة 25 متراً من منطقة الجزاء، فسيطر عليها بحنكة أمام المدافع الصربي ستيفان بتروفيتش ثم تقدم قبل أن يسددها أرضية بعيداً عن الحارس (27).

وعندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، أضاف الضيوف الهدف الثالث عبر الإيطالي مويز كين الذي سجل هدفه الأول منذ اصابته بفيروس كورونا في أوائل مارس، رافعاً رصيده الى 12 هدفاً بقميص فريقه الجديد بفضل تمريرة من المتألق مبابي وتردد مرة أخرى من المدافع العاجي كوني (45).

وبحسب “أوبتا” للاحصاءات، هذه المباراة التاسعة عشرة التي يسجل فيها مبابي ويمرر كرة حاسمة منذ بدايته مع سان جرمان في سبتمبر 2017 قادماً من موناكو، ووحده النجم الأرجنتيني لبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي يتفوق عليه من هذه الناحية خلال الفترة الزمنية ذاتها في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى (21).

وفرط مرسيليا بفوز رابع من أصل خمس مباريات له بقيادة المدرب الأرجنتيني خورحي سامباولي بتلقيه هدف التعادل 3-3 أمام مضيفه مونبلييه في الوقت بدل الضائع من اللقاء الذي أكمله بعشرة لاعبين.