في الدوري الإنجليزي: ليفربول يثأر من فيلا بفوز أول في أنفيلد في تسع مباريات وليدز يسقط سيتي

في الرياضة 11 أبريل,2021

لندن – أ.ف.ب: فكّ ليفربول حامل اللقب النحس الذي لازمه على ملعبه “أنفيلد” في الدوري الانجليزي وحقق فوزه الاول بعد ثماني مباريات تواليًا لم يذق فيها طعم الانتصار، عندما ثأر من خسارته المذلة ذهابًا 2-7 أمام أستون فيلا بالفوز عليه 2-1 بهدف قاتل ضمن المرحلة 29 التي شهدت فوز ليدز يونايتد المنقوص في عقر دار المتصدر مانشستر سيتي بالنتيجة ذاتها.

وهذا الانتصار الاول لليفربول على ارضه منذ فوزه على توتنهام في 16 ديسمبر، ليتعادل بعدها في مباراتين قبل أن يسقط ست مرات تواليًا على ارضه في الدوري للمرة الاولى في تاريخه. وصعد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الى المركز الخامس مؤقتًا برصيد 52 نقطة خلف تشلسي الرابع (54)، صاحب آخر المراكز المؤهلة الى مسابقة دوري الابطال.

ويصارع ليفربول للتأهل الى البطولة القارية الموسم المقبل لا سيما بعدما بات على شفير توديعها هذا الموسم بخسارته في منتصف الأسبوع أمام ريال مدريد الإسباني 1-3 على أرض الأخير في ذهاب ربع النهائي على ان يستضيفه ايابًا الاربعاء.

إلا أن فريق المرسيسايد سيكون مهددًا بخسارة هذا المركز في حال فوز كل من وست هام (52) وتوتنهام (49) في مباراته، إضافة الى ايفرتون (47) الذي يملك مباراة مؤجلة. وبعد أن اكتفى بتسجيل هدفين فقط خلال سلسلة المباريات الثماني التي لم يذق فيها الفوز، سجل اليوم هدفين عبر المصري محمد صلاح (57) وترنت الكسندر-ارنولد في الوقت بدل الصائع (90+1)، بعد أن منح أولي واتكنز التقدم للضيوف (43). وقال كلوب بعد الفوز “لا أذكر آخر مرة حققنا فيها فوزًا سهلًا ولكني أقبل ذلك نظرًا لوضعنا بعد ست هزائم متتالية في ارضنا. أستون فيلا فريق جيد جدًا”. وتابع “كل ما علينا القيام به هو وضع الفرق الاخرى تحت الضغط ونفوز بمبارياتنا. لا يمكننا أن نهدر الوقت، من المهم جدًا أن نسجل في الوقت الراهن”.

وحقق ليفربول ثلاثة انتصارات تواليًا في الدوري للمرة الاولى منذ المراحل الثلاث الافتتاحية.

وافتتح واتكنز، صاحب الهاتريك في الفوز 7-2، التسجيل للضيوف ليصبح أول لاعب يسجل اربعة أهداف ضد ليفربول في موسم واحد من الدوري منذ الروسي أندري أرشفين مع أرسنال في موسم 2008-2009. وظنّ ليفربول أنه عادل النتيجة عندما وصلت كرة بينية طويلة من الكسندر-ارنولد الى البرتغالي دويوجو جوتا نحو الجهة الاخرى ومنه الى صلاح الذي تابعها للاسكتلندي أندرو روبرتسون، سددها الاخير نحو المرمى ارتدت من الدفاع لتصل الى فيرمينو الذي تابعها في الشباك، إلا ان الهدف ألغي بقرار مثير للجدل بعد الاحتكام الى حكم الفيديو المساعد بداعي تسلل على جوتا (45+2).

وعادل صلاح النتيجة بعدما أنقذ مارتينيس تسديدة لأندرو روبرتسون تهيأت أمام “الفرعون” تابعها في الشباك (57)، رافعًا رصيده الى 19 هدفًا في صدارة هدافي الـ”برميرليج” هذا الموسم بالتساوي مع قناص توتنهام هاري كاين.

وهذا الهدف الاول لليفربول في “أنفيلد” من اللعب المفتوح في الدوري في العام 2021 وتحديدًا منذ 12 ساعة و44 دقيقة لعب وفق موقع “أوبتا” للإحصاءات.