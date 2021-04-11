الغرافة يضرب بقوة وينضم للمربع الذهبي بالدوري القطري

د.ب.أ: تقدم فريق الغرافة للمركز الرابع بجدول ترتيب دوري نجوم قطر لكرة القدم بفوزه الكاسح على مضيفه أم صلال 5 /1 في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة. وقاد المهاجم الإيراني مهرداد محمدي کشمرزي فريقه العربي للفوز على ضيفه السيلية 3 /1 وفاز الوكرة على مضيفه الخريطيات 2 /صفر. وعلى استاد سحيم بن حمد بنادي قطر، قلب الغرافة تأخره بالهدف الذي تقدم به أم صلال عن طريق كايكي مورينو رودريجز في الدقيقة 15 إلى فوز مثير بخماسية. وأدرك كوو جا تشيول التعادل للغرافة في الدقيقة 26 ثم أضاف عثمان علوي اليهري وأحمد محمد الجانحي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 47 و59.

وسجل جوناثان كودجيا وعدلان قديورة الهدفين الرابع والخامس للغرافة في الدقيقتين 62 و90.

الفوز رفع رصيد الغرافة إلى 33 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد أم صلال عند 21 نقطة في المركز العاشر.

وعلى استاد جاسم بن حمد بنادي السد، فاز الوكرة على مضيفه الخريطيات بهدفين دون رد أحرزهما عبدالرحمن محمد فهمي مصطفى وعبد الغني منير مزيد في الدقيقتين 13 و45. الفوز رفع رصيد الوكرة إلى 26 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد الخريطيات عند 12 نقطة في المركز الأخير.

وفي المباراة الثالثة سجل کشمرزي الأهداف الثلاثة (هاتريك) للعربي في الدقائق العاشرة و27 و81 علما بأن هدفه الأول جاء من ضربة جزاء، وتكفل الإيراني الأخر رامين رضائيان بتسجيل الهدف الوحيد للسيلية في الدقيقة 45. الفوز رفع رصيد العربي إلى 29 نقطة في المركز السابع بفارق ثلاث نقاط عن السيلية صاحب المركز التاسع.

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