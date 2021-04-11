المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته لليوم الخامس على التوالي استعدادا للاستحقاقات القادمة

في الرياضة 11 أبريل,2021

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

يواصل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم تدريباته اليومية عن بعد باستخدام برنامج ( زوووم ) لليوم الخامس على التوالي وذلك استعداد للاستحقاقات المنتظرة خلال الأشهر القادمة، منها مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة الخليجية خلال شهر أغسطس القادم والاعداد لبطولة التضامن الاسلامي والتي تستضيفها تركيا خلال الفترة القادمة والمشاركة في التصفيات الاسيوية ويقود تدريبات المنتخب المدرب الكرواتي داريو مدرب منتخبنا الوطني حيث اعتمد البرنامج التدريبي الحالي بواقع ساعة تدريبية في اليوم الواحد والذي ينتظم خلاله كافة لاعبي المنتخب الى ان تتضح الرؤية حول انطلاقة الانشطة الرياضية من جديد بعد التوقف الحالي بسبب تفشي جائحة كوفيد 19 من جديد .

ساعة كل يوم

وقال محمد بن خميس العريمي مساعد مدرب منتخبنا الوطني الاولمبي عن التحضيرات الحالية : بدأنا في التدريبات قبل تجميد الانشطة الرياضية من خلال إقامة العديد من المباريات الودية والمعسكرات الداخلية ولكن بسبب تفشي جائحة كورونا كوفيد 19 كان لابد من التواصل مع اللاعبين لضمان استمرارية التدريبات وخوفا من فقد اللاعبين للياقة البدنية فقد عملنا بنظام التدريب بتطبيق برنامج زووم حتى يتمكن المدرب من تقييم اللاعبين خلال الفترة الحالية نظرا للاستحقاقات التي تنتظر المنتخب منها الأقرب البطولة الخليجية والبطولة الإسلامية ويدخل اللاعبون في تدريبات المدرب ساعة لكل يوم ونحن حاليا وصلنا لليوم الخامس من البرنامج التدريبي المعد من قبل المدرب الكرواتي والبرتغالي ماركو مدرب اللياقة بالاضافة الى مهمتي في التواصل مع اللاعبين لتأدية بعض التدريبات المهمة عن طريق برنامج الزووم للفترات الزمنية التي تتناسب مع اللاعبين وليس لدينا مجال اخر للاعداد سوى المثول الى هذا الجانب لذلك تكون التدريبات يوم جري ويومين راحة كما سينتظم اللاعبون في التدريبات الخاصة باللياقة البدنية والعضلية وهكذا سوف نستمر على ذات الرتم ومستمرين حتى نرى القرار النهائي من قبل اللجنة العليا .

القائمة النهائية وتقييمها

واضاف العريمي : في السنة الماضية أثناء التجهيز للاستحقاقات الاسيوية اعتمد المدرب الكثير من الاليات لتقييم اللاعبين واختيار القائمة النهائية لتمثيل المنتخب كون التدريبات كانت عن بعد ولكن تبقى للمستطيل الأخضر الكلمة الأخيرة في انتقاء اللاعبين، كون التدريبات في الملعب والمعسكرات الداخلية تكشف الرؤية الحقيقية للياقة البدنية والتكتيكية التي يمتلكها كل لاعب ولكن يبقى دوام الحال من المحال وبما ان الجائحة عادت من جديد سيكون هناك أسس جديدة لتقييم اللاعبين وفق النظرة الفنية للجهاز الفني للمنتخب كون ان الاستحقاقات لا تزال قائمة ولم يتم اشعارنا بترحيل أيا من البطولات او الغائها فلابد ان نسابق الزمن ونكون ضمن الركب في الاعداد للمرحلة القادمة .

المنتخب الاولمبي ماله وما عليه

ويقول العريمي: هذا المنتخب وبخاصة التشكيلة الأخيرة لها الكثير مما يرسم المستقبل الكروي، عملنا سابقا ونعمل حاليا لاعداد قائمة قوية تقود المنتخب والكرة العمانية الى منصات التتويج ولكن لا يكون العمل متكاملا الا باستمرارية المباريات والتجارب الودية التي نحن اليوم نفتقدها، حيث كنا نعول على مباريات الدوري المحلي ولكن كل شيء توقف لذا فإن الحل البديل المعسكرات الداخلية والخارجية ونتمنى بعد قرارات اللجنة العليا العودة إلى منصات التدريب من جديد من خلال تكثيف المباريات الودية للاعبين سواء كانت على المستوى المحلي او الخارجي .

قائمة منتخبنا الوطني الأولمبي

وتتكون قائمة منتخبنا الوطني الأولمبي من كل من : عصام بن خميس المخزومي و فيصل بن علي الحارثي و أرشد بن سعيد العلوي ( السيب ) ويحيى بن حمود الهديفي ( بهلاء ) وعوض بن محمد الشحري وحسين بن سعيد الشحري ( ظفار ) ونجيب بن محفوظ الشجيبي وجاسم بن محمد النوبي ( النصر ) وفهد بن عادل بيت عبيدان ( الاتحاد) وعيسى بن خلفان الناعبي و سعود بن علي الحبسي ( مسقط ) والبراء بن خالد المعولي ( الشباب ) وإسلام بن سالم الهنائي ( النهضة ) وإبراهيم بن يوسف الراجحي ( العروبة ) و يوسف بن ناشر المالكي و عبدالله بن محمد البلوشي ( السويق ) و هاني بن طالب النعيمي ( صحار ) و مصعب بن حمد المعمري ( الرستاق ) ويوسف بن علي الشيادي ( مجيس ) و محمد بن سعيد البريكي و مروان بن عبدالله ال عبدالسلام وهاني بن خلفان القرطوبي ( صحم ) وقاسم بن مبارك آل مبارك ( نادي عمان ) .