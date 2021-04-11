في دوري أبطال إفريقيا: المولودية يخطف التأهل في رادس وخروج الزمالك

رادس – أ.ف.ب: انتزع مولودية الجزائر الجزائري بطاقة التأهل الى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عن المجموعة الرابعة، بعدما خطف التعادل من أرض مضيفه الترجي التونسي 1-1 على ملعب “حمادي العقربي” في رادس في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات (ثمن النهائي). وأدت نتيجة التعادل في رادس الى إقصاء الزمالك وصيف بطل النسخة الماضية، رغم فوزه العريض على ضيفه تونغيث السنغالي 4-1 على ملعب القاهرة الدولي. وتصدر الترجي، الساعي الى لقب خامس في المسابقة، الترتيب النهائي للمجموعة برصيد 11 نقطة امام المولودية الثاني 9 نقاط، والزمالك ثالثا بثماني نقاط وتونجيث رابعا بأربع نقاط. وهذه المرة الخامسة تواليا التي يبلغ فيها الترجي الدور ربع النهائي، علماً أن المدرب معين الشعباني خاض اللقاء بتشكيلة غلب عليها الاحتياطيون.

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