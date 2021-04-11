خلاف مستفحل بين مدرب بايرن ومديره الرياضي قبل إياب سان جرمان

برلين – أ.ف.ب: اصبح بايرن ميونيخ المكنّى “أف سي هوليوود”، نظرا لكثرة النجوم في صفوفه، مسرحا لخلاف مستفحل بين مديره الرياضي البوسني حسن صالحمدزيتش ومدربه هانزي فليك، ما يعكّر الاجواء في أروقة النادي الألماني قبل مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ضد باريس سان جرمان الفرنسي الثلاثاء.

وفي وقت يحتاج حامل لقب دوري أبطال أوروبا للتعاضد من أجل تعويض سقوطه ذهابا 2-3 في عقر داره، برزت خصومة بين فليك وصالح مدزيتش على خلفية سياسة التعاقدات في النادي.خصومةٌ اصبحت حادة لدرجة ان فليك هدّد بعدم تمديد عقده في نهاية الموسم بحال استمرارها.

وقد تدخّل الرئيس التنفيذي في النادي البافاري كارل-هاينتس رومينيجه ضاربا على الطاولة الجمعة وداعياً الى توحيد الصفوف والتركيز على نهاية الموسم. دعا إلى ضرورة “أن نعمل معاً بطريقة متناغمة ومخلصة ومهنية. هذا ما أطلبه بوضوح من الإدارة الرياضية. هذا هو ما يميّز بايرن ميونيخ على الدوام”.

اضاف رومينيجه انه يجب “أن ينتهي هذا الموضوع! لا داعي للتعليق عليه باستمرار، لاسيما أننا في الربع الأخير من الموسم”.

من جهة، هناك فليك (56 عاما) الذي منح بايرن سداسية تاريخية الموسم الماضي، وهو مدعوم من رومينيجه واللاعبين. قال الرئيس التنفيذي في مارس الماضي “سنكون مجانين إذا تركنا مدربنا يرحل في وقت مبكر”.

من جهة أخرى، هناك صالح مدزيتش، الرجل القوي في الإدارة والذي حمل ألوان النادي كلاعب وسط لمدة تسع سنوات حتى 2007. كما انه مقرّب من الرئيس التاريخي السابق أولي هونيس الفاعل دائما وراء الكواليس.

ويتصدّر بايرن ترتيب الدوري الالماني راهنا، باحثا عن لقبه التاسع تواليا، بفارق 5 نقاط عن لايبزيج، وذلك بعد تعادله السبت مع ضيفه أونيون برلين (1-1).

يحمّل فليك المدير الرياضي مسؤولية فترة انتقالات سيئة الصيف الماضي ويتهمه بدفع قلب الدفاع جيروم بواتنج على الرحيل في نهاية الموسم الجاري.