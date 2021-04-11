قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم 11 أبريل

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محمد سياف - ابو ظبي - تصدر النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد انتهاء مباريات الجولة 31 من البريميرليج برصيد 19 هدف متساوياً فى الرصيد مع اللاعب هاري كين نجم هجوم فريق توتنهام هوتسبر وذلك بعدما أحرز صلاح هدف فى مرمي فريق أستون فيلا فى المباراة التى انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف واحد. وجاء نجم هجوم فريق مانشستر يونايتد اللاعب برونو فرنانديز فى المركز الثالث فى قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدف، يليه فى الترتيب اللاعب باتريك بامفورد لاعب فريق ليدز يونايد برصيد 14 هدف فى المركز الرابع، بينما احتل المركز الخامس اللاعب دومنيك كالفرت لوين نجم فريق إيفرتون برصيد 14 هدف أيضاً، بينما احتل المركز الخامس اللاعب أولي واتكينز نجم فريق أستون فيلا برصيد 13 هدف. قائمة هدافي الدوري الإنجليزي محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 19 هدف. هاري كين لاعب توتنهام هوتسبر برصيد 19 هدف. برونو فرنانديز لاعب فريق مانستر يونايتد برصيد 16 هدف. باتريك بامفورد لاعب فريق ليدز يونايتد برصيد 14 هدف. سون هيونج مين لاعب فريق توتنهام هوتسبر برصيد 14 هدف. دومنيك كالفرت لوين لاعب فريق ايفرتون برصيد 14 هدف. أولى واتكينز لاعب فريق أستون فيلا برصيد 13 هدف. ايلكان جوندوجان لاعب فريق مانشستر سيتي برصيد 12 هدف. جيمي فارادى لاعب فريق ليستر سيتي برصيد 12 هدف. ألكسندر لاكازيت لاعب فريق أرسنال برصيد 11 هدف. ماركوس راشفورد لاعب فريق مانشستر يونايتد برصيد 10 أهداف كاليوم ويلسون لاعب فريق نيوكاسيل برصيد 10 أهداف. رحيم سترلينج لاعب فريق مانشستر سيتي برصيد 9 أهداف. قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

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