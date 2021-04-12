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عمر شويل - جدة أبرز غيابات ريال مدريد أمام ليفربول في قمة دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل ، تُقام الأربعاء المُقبل أحد مباريات القمة التي ينتظرها عشاق الرياضة حول العالم، حيث يجمع بين بطل الدوري الأسباني ريال مدريد وبطل الدوري الإنكليزي ليفربول الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، وينتظر كل عاشق للرياضة ما سيقوم به المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أمام المدرب الألماني يورغن كلوب، ونتحدث اليوم عن أبرز غيابات ريال مدريد أمام نظيره.

أبرز غيابات ريال مدريد أمام ليفربول

كشفت صحيفة أس الأسبانية عن إصابة اللاعب لوكاس فاسكيز مهاجم الفريق خلال مشاركته في المباراة الماضية أمام برشلونة ضمن مباريات الأسبوع الثلاثون من الدوري الأسباني، وقد وضح النادي الأسباني ريال مدريد عبر الموقع الرسمي للنادي وذلك بعد إجراء الفحوصات اللازمة للاعب أن فاسكيز قد تعرض لالتواء في الرباط الصليبي الخلفي للركبة اليسرى، ومن الجدير بالذكر أن فاسكيز خرج في الدقيقة 43 للمباراة بعد تدخل قوى مع بوسكيتس لاعب برشلونة، كما من المتوقع غياب اللاعب الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي لاعب خط الوسط الذي خرج بآلام شديدة في القدم في الدقيقة 61 من المباراة ذاتها.

قمة دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول

يتلقى ملعب الأنفيلد أحد أهم مباريات دوري أبطال أوروبا في إياب دور الثمانية في تمام التاسعة مساء الأربعاء المقبل، ومن الجدير بالذكر أن الفريق الأسباني قد فاز على نظيره الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وقد أحرز هدف ليفربول المهاجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 51 وأحرز أهداف ريال مدريد اللاعب برتغالي الجنسية فينيسيوس جونيور هدفين في الدقيقة 27 والدقيقة 65، أما الهدف الثالث فقد أحرزه اللاعب الأسباني ماركو أسينسيو في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

البطل الإسباني ريال مدريد

يضم ريال مدريد مجموعة هائلة من اللاعبين المميزين الذي يعتبرهم نجوم الكرة بالعالم العربي بمثابة مثال يُحتظى به، بدأ من لونين،كورتوا والتوبي في حراسة المرمى مروراً بخط الدفاع الي يضم ميليتو، ناتشو، مارسيلو، أودري وزولا وميندي و خط الوسط المميز يبدع فيه كلاً من كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي وإيسكو، وخط الهجوم يضم نخبة من أهم وأفضل المهاجمين حول العالم وهم بنزيمة، أسينسيو، لوكاس فازكيز، فينيسيوس جونيور، رودريغو وماريانو، وعلى الرغم من كثرة النجوم إلا أن الفريق يعاني من كثرة الغيابات الفترة الحالية وكل ما يخشاه متابعيه هو زيادة الغيابات كما ذكرنا.