تعرف علي موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا دور الثمانية ٢٠٢١ م

دوري أبطال أفريقيا تم الإعلان عن موعد إجراء سحب قرعة دور الثمانية للبطولة في يوم الثلاثون من أبريل ٢٠٢١ م من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف حيث سوف تقام مراسم سحب قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم ثلاثون من شهر أبريل الجاري وبالإضافة إلى قرعة ربع نهائي دوري الأبطال وسوف يتأهل لربع النهائي عدد ثمان اندية وهم أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة حيث يتم صعود الأندية المتأهلة لدور الثمانيةعلي حسب مركز كل نادي في مجموعته وهم المركز الأول والمركز الثاني حيث سيواجه الفريق المحتل المركز الأول ضد الفريق المحتل على المركز الثاني في المجموعه الثانية .

عدم تأهل نادي الزمالك إلى الدور ربع النهائي

تم إكتمال الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك بعد إنتهاء منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا مساء السبت الموافق العاشر من شهر ابريل ٢٠٢١ م حيث لم يواكب الحظ نادي الزمالك المصري للصعود في دوري أبطال إفريقيا في التأهل لربع نهائي البطولة بالرغم من فوزه على نظيره تونجيث السنغالي بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف لتونجيث حيث ان هذة النتيجة غير كافية ليتأهل وذلك بعد تعادل نادي الترجي التونسي مع نادي مولودية الجزائر بهدف وحيد لكل منهما.

وقد حجز نادي مولودية الجزائر المركز الثاني في المجموعة الرابعة وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي من المجموعة الثالثة آخر بطاقتين في اليوم الأخير لدور المجموعات المؤهلة لدور ربع النهائي في البطولة .

الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى صعود نادي سيمبا التنزاني والنادي الأهلي المصري.

المجموعة الثانية صعود نادي صن داونز الجنوب أفريقي و نادي شباب بلوزداد الجزائري.

المجموعة الثالثة صعود نادي الوداد المغربي و نادي كايزر تشيفيز الجنوب أفريقي.

المجموعة الرابعة صعود نادي الترجي التونسي و نادي مولودية الجزائر.

حيث انة سوف يتم السحب علي القرعة بتاريخ 30/04/2021 ويتم تحديد مقابلات الفرق كما ذكر سابقا أن كل أول حاصل علي المركز الأول مقابل الحاصل علي المركز الثاني في المجموعة الأخري.