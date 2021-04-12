موعد مباراة ريال مدريد وليفربول القادمة الأربعاء 14 أبريل في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول، ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم العالمية والأوروبية، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين الكبيرين ريال مدريد وليفربول، وذلك ضمن مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مباراة الإياب، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز الريال على الريدز بنتيجة ثلاث أهداف لهدف وحيد، ويسعى الليفر في هذه المباراة نحو الفوز بنتيجة هدفين دون أن يتلقى شباكه أي أهداف حتى يستطيع الصعود للأدوار القادمة، ويدخل ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعة نوعاً ما، بعد أن استطاع أن يحقق الفوز الغالي على ملعبه الأسبوع الماضي أمام أستون فيلا، الفوز الذي تأخر كثيراً على الآنفيلد حيث يعد هو أول فوز للريدز على ملعبه هذا العام، بينما يدخل الملكي اللقاء مطمئن نوعاً ما، وذلك على اعتبار نتيجة الذهاب، لكن كرة القدم مجنونة ولا تخضع لأي حسابات ولا تعرف منطق.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول

يستضيف ملعب “آنفيلد” اللقاء المنتظر، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 14 أبريل 2021، وذلك في التوقيتات التالية.

19:00:- الساعة السابعة بالتوقيت العالمي “جرينتش”.

20:00:- الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:00:- الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

22:00:- الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد وقطر.

23:00:- الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

سوف تنقل المباراة الهامة على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، لأنها تمتلك الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، في الوطن العربي وشمال أفريقيا، وسوف تنقل المباراة المرتقبة على القنوات التالية.

beIN Sports 4K HDR.

beIN Sports 1 HD Premium.

ويعلق على المباراة المعلق الكبير “حفيظ دراجي”.

بطاقة مباراة ريال مدريد وليفربول