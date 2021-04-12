في استطلاع رأي: 72% من الشعب الياباني يرغبون في إلغاء أو تأجيل الأولمبياد

طوكيو ـ د. ب. أ:أظهر استطلاع رأي في اليابان نشرت نتائجه امس أن 72% من المشاركين يرغبون في إلغاء أو تأجيل أولمبياد طوكيو وسط مخاوف من حدوث موجة جديدة لجائحة كورونا.وبحسب الاستطلاع الذي أجرته وكالة أنباء “كيودو” اليابانية فإن 2ر39% من المشاركين يفضلون إلغاء دورة الألعاب الصيفية بينما رأى 8ر32% ضرورة تأجيل الأولمبياد مرة أخرى.وساند 24% فقط من المشاركين إقامة دورتي الألعاب الأولمبية والباراليمبية في موعديهما الصيف المقبل بعد تأجيلهما من الصيف الماضي بسبب الجائحة.

وأظهر 6ر92% من المشاركين مخاوفهم من تجدد تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد.وأعرب 60% من المشاركين عن عدم رضاهم إزاء مسار حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في اليابان واختلف معهم 5ر36% في هذه الرؤية.وتسير حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في اليابان بشكل بطيء منذ انطلاقها في منتصف فبراير الماضي، حيث حصل 4ر0% من السكان فقط على التطعيم بشكل كامل حتى يوم الجمعة الماضي، بحسب وزارة الصحة والعمل والرفاهية.يذكر أن مسيرة الشعلة الأولمبية التي انطلقت في فوكوشيما شمال شرق اليابان في 25 مارس الماضي، تم حظرها في الشوارع العامة لمقاطعة اوساكا غرب البلاد هذا الاسبوع نتيجة تفشي سلالات جديدة لكورونا.ومدد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا حالة الطوارئ الجزئية في المدن الكبرى في مقاطعات طوكيو وكيوتو واوكيناوا مع تزايد حالات الإصابة الجديدة بالعدوى، واعتمدت الحكومة اليابانية نفس المعايير في مقاطعات اوساكا وميياجي وهيوجو قبل اسبوع واحد.



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