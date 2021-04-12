في دوري أبطال أوروبا: مهمة شاقة لبايرن ميونخ في باريس وليفربول يواجه المجهول

في الرياضة 12 أبريل,2021

برلين ـ د. ب. أ: أكد جوشوا كيميتش لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني أن جميع لاعبي فريقه عليهم أن يتحولوا إلى “قادة” خلال المواجهة الثأرية التي يخوضها حامل لقب دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء في إياب دور الثمانية من البطولة القارية، وخسر بايرن على ملعبه أمام سان جيرمان في جولة الذهاب 2 /3 الاسبوع الماضي، وتكمن صعوبة المهمة في أنه لم يحدث سوى خمس مرات من قبل على مر التاريخ في دوري الأبطال أن نجح أي فريق في تحويل خسارته بهذه الطريقة في ذهاب دور الثمانية إلى فوز وتأهل في لقاء الإياب.وعانى بايرن من ذات المصير في نسخة 2011 في مواجهة إنتر ميلان الإيطالي لكنه يأمل في السير على نهج مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي حقق هذا الإنجاز النادر قبل عامين عندما خسر في مباراة الذهاب على ملعب أولد ترافورد صفر/ 2 قبل أن يهزم باريس سان جيرمان على ملعبه 3 /1 في لقاء الإياب، ولم يسبق لبايرن الفوز على سان جيرمان في باريس، وسيخوض الفريق مواجهة الإياب دون هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وتعرض النادي البافاري لتعادل مفاجئ أمام يونيون برلين بهدف لمثله في الجولة الأخيرة من البوندسليجا.وقال كيميتش في مقابلة مع الموقع الرسمي لناديه “نحن الفريق الأفضل، أثق في تأهلنا”.وأضاف “ينبغي على كل لاعب أن يصبح قائدا في هذه المباراة، على كل لاعب أن يظهر شخصيته وأن يثق في نفسه بشكل كامل، ثم علينا أن نستغل الفرصة عندما تسنح”.ودفع بايرن ثمن إهدار العديد من الفرص في مباراة الذهاب في الوقت الذي اقتنص فيه سان جيرمان الفوز في ميونخ بفضل تألقه نجمه الشاب كيليان مبابي الذي سجل هدفين.وأشار كيميتش “كنا الطرف الأفضل في مباراة الذهاب لكن للأسف النتيجة لا تعكس الأداء، لكني واثق في قدرتنا على تصحيح الأمور في مباراة الإياب”.ويدرك الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب سان جيرمان أن “مباراة الإياب ستكون صعبة” ، لكن مهاجمه الشاب مويس كين قال “سنكون مستعدين” لهذ “المباراة الهائلة”.ومازال سان جيرمان يطارد لقبه الأول في دوري الأبطال بعد خسارة نهائي النسخة الماضية على يد بايرن.كما يطارد مانشستر سيتي الإنجليزي لقبه الأول في دوري الأبطال عندما يلاقي مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني مساء الأربعاء بعد فوزه في ذهاب دور الثمانية بهدفين لهدف.ويلتقي الفائز من مواجهة بايرن مع سان جيرمان في المربع الذهبي مع الفائز من مواجهة سيتي مع دورتموند.

ويلتقي ريال مدريد الإسباني البطل القياسي لدوري الأبطال مع مضيفه ليفربول الإنجليزي مساء الأربعاء بعد فوزه ذهابا بثلاثة أهداف لهدف على بطل نسخة 2019 والذي استعاد عافيته في الدوري الإنجليزي لكنه يواجه مهمة شاقة في البطولة القارية.وقال الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول “نحن في حاجة لتقديم أداء مثالي يوم الأربعاء إذا أردنا أن يكون لنا فرصة، مجرد فرصة”.ويلتقي الفائز من مواجهة ليفربول والريال في المربع الذهبي مع الفائز من مواجهة تشيلسي الإنجليزي مع بورتو البرتغالي والتي تقام اليوم الثلاثاء، بعد فوز تشيلسي ذهابا بهدفين دون رد.واستضافت اشبيلية الاسبانية مباراة الذهاب بين تشيلسي وبورتو كما تستضيف لقاء الإياب بسبب قيود السفر الخاصة بجائحة كورونا.