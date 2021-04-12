اليوم برانكو يعلن برنامج إعداد منتخبنا الكروي الأول وأسماء جديدة تدخل القائمة

معسكر خارجي في دبي ينتهي في الثلث الأول من مايو القادم والبحث جار عن مباريات ودية

متابعة ـ صالح البارحي :

يعقد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد السيب مؤتمرا صحفيا للإعلان عن برنامج إعداد المنتخب لاستكمال رحلته في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا في الصين 2023م ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي ستقام بنظام التجمع في دولة قطر الشقيقة ، والتي تضم بجانب منتخبنا نظيره القطري وبنجلاديش وافغانستان والهند ، حيث سيتم استكمال التصفيات خلال الفترة من 31 مايو ولغاية 15 يونيو القادمين .

الجدير بالذكر ، بأن الأحمر العماني يحتل المركز الثاني حاليا في مجموعته برصيد (12) نقطة فيما يتصدر المجموعة نظيره القطري برصيد (16) نقطة بعد أن لعب مباراة أكثر ، وبالتالي فإن اللقاءات الثلاثة المتبقية لمنتخبنا ستكون بمثابة البحث عن الصدارة خاصة وأنه سيلاقي قطر وأفغانستان وبنجلاديش بعد أن أنهى مهمته أمام الهند بالفوز ذهابا وإيابا .

من جانب آخر ، فإن منتخبنا الوطني يحتل المركز 80 عالميا و (11) آسيويا برصيد (1301) نقطة بعد التصنيف الأخير الذي أصدره الفيفا لشهر أبريل الحالي .

استكمال الاستعدادات

بعد القرار الذي صدر ضمن حزمة قرارات من قبل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) بتعليق جميع الأنشطة الرياضية الرسمية والأهلية اعتبارا من يوم الخميس 1 أبريل وحتى إشعار آخر ، بالاضافة إلى القرار الذي انتهى إليه الاجتماع المشترك بين سعادة الشيخ رشاد بن أحمد الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب مع رؤساء الاتحادات الرياضية الذي تم تخصيصه لمناقشة الوضع الرياضي في ظل التطورات الخاصة بانتشار فيروس كورونا والذي دفع اللجنة العليا المكلفة ببحث تداعياته في البلاد إلى إصدار بعض القرارات التي أدت إلى تعليق النشاط الرياضي الرسمي والأهلي لحين إشعار آخر ، لم يجد الجهاز الفني لمنتخبنا بدا من البحث عن بدائل لاستكمال برنامج الاستعداد للفريق الأحمر بحثا عن الوصول للجاهزية التي تمنحه فرصة المنافسة على صدارة المجموعة الخامسة وخطفها من الشقيق القطري ، لذلك سيعود المنتخب مرة أخرى إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي هناك في ظل الظروف الحالية بالسلطنة ، ومن المتوقع أن تغادر بعثة منتخبنا في بداية الإسبوع القادم والعودة في الثلث الأول من شهر مايو القادم إن شاء الله تعالى .

يذكر ، أن منتخبنا الوطني لعب مباراتين وديتين خلال معسكره الإستعدادي السابق في دولة الإمارات العربية المتحدة ( إمارة دبي ) أمام نظيره الاردني وإنتهى بالتعادل السلبي مع أداء مقبول نوعا ما ، فيما أنهى تجربته أمام الهند بالتعادل الإيجابي 1/1 مع غياب تام لشكل الفريق وأدائه المطلوب في تلك الأمسية التي نالت الكثير من الانتقادات بالوسط الرياضي بالسلطنة .

أسماء جديدة

من المتوقع أن تشهد القائمة التي سيعلن عنها برانكو ظهر اليوم عددا من الاسماء الجديدة ستنضم للقائمة السابقة التي تواجدت في المعسكر الماضي في دبي ، حيث ارتأى الجهاز الفني الاستفادة من هذا المعسكر بأقصى الدرجات المطلوبة خاصة وأن النشاط الرياضي بالسلطنة متوقف ، الأمر الذي لن يسمح للأسماء التي وضعها المدرب في مخيلته الاستفادة من أي مشاركة داخلية قد تعينه على تطوير مستواه أو الاستمرارية في المنافسة بشكل مثالي يعينه على المرحلة القادمة التي قد يجد نفسه من خلالها ضمن القائمة المستدعاة للسفر للدوحة لأي ظرف طارئ قد يحدث في ظل الأوضاع المتلاحقة بالعالم ، وهو أمر يجب أن يكون محل اهتمام من المعنيين عن المنتخب وبالاخص الجهاز الفني الذي قد يجد نفسه في أي لحظة مطالب بإيجاد البدائل عطفا على ما حدث لمجموعة من اللاعبين قبل وأثناء المعسكر السابق في دبي .

القائمة السابقة

القائمة الأخيرة التي دخلت المعسكر الإعدادي الخارجي الذي خاضه منتخبنا في إمارة دبي بالثلث الأول من شهر مارس الماضي اشتملت على (26) لاعبا وهم : فايز الرشيدي، أحمد الرواحي، وإبراهيم المخيني في حراسة المرمى ومحمد المسلمي، أحمد الخميسي، علي النحار، فهمي دوربين، جمعة الحبسي عبدالعزيز الغيلاني، علي البوسعيدي، أحمد الكعبي، عبس الهشامي ، عبدالله بن فواز بيت عبدالغفور، حارب السعدي ، يزيد المعشني ، أمجد الحارثي ، زاهر الاغبري ، صلاح اليحيائي ، عمر الفزاري ، محسن جوهر ، ياسين الشيادي ، عبدالعزيز المقبالي ، محمد الغافري، خالد الهاجري، محسن الغساني، عمر المالكي .