اتحاد الهوكي يقطع شوطا كبيرا من جهوده لدعم ملف استضافة السلطنة بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي 2023م

21 مايو اختيار الدولة المستضيفة

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

قطع الاتحاد العماني للهوكي شوطا كبيرا من المشاروات والاتصالات المكثفة مع عدد من الاتحادات الخليجية والعربية والاسيوية والدولية من أجل دعم ومساندة ملف السلطنة المتعلق بطلب استضافة بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي 2023م المزمع إقامتها في أكتوبر من العام نفسه بمشاركة 32 منتخبًا منها 16 للرجال و16 للنساء، حيث يتنافس على هذا الملف 5 دول وهي السلطنة والهند وهولندا وجنوب افريقيا وماليزيا وسوف يختار الاتحاد الدولي للهوكي الدولة المستضيفة للبطولة خلال اجتماع الكونجرس الذي سيعقد في الهند يوم 21 مايو القادم بحضور 137 دولة عضوة في الاتحاد الدولي للهوكي .

وكان اتحاد الهوكي قد تلقى تأكيدا رسميا من قبل الاتحاد الدولي للهوكي بتسلمه ملف طلب استضافة السلطنة والذي تم إعداده وتجهيزه من قبل الاتحاد بعد تلقيه الموافقة الرسمية من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب على طلب الاستضافة، حيث يتضمن الملف العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بهذا الطلب وشارك في اعداده عدد من الجهات الحكومية والخاصة ولاشك بأنه في حالة فوز السلطنة بملف الاستضافة سيكون مكسبًا وانجازًا للعبة الهوكي بالسلطنة بان تقوم باستضافة إحدى البطولات العالمية بعد نجاحها في استضافة عدد من البطولات كان اخرها مباريات كأس النخبة للهوكي بالسلطنة عام 2018 وسيكون لهذه الاستضافة مردود و أثر كبير من كافة النواحي خاصة وان السلطنة تمتلك المقومات التي تؤهلها للفوز باستضافة هذا الحدث العالمي.

ويواصل حاليا طالب بن خميس الوهيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي بالاضافة الى اعضاء مجلس إدارة الاتحاد اتصالاتهم ومشاوراتهم مع عدد من الاتحادات من أجل الحصول على دعم هذه الاتحادات لملف السلطنة، حيث من المتوقع أن يقوم طالب الوهيبي نهاية الشهر الجاري بزيارة الى الهند من اجل لقاء رئيس الاتحاد الدولي للهوكي ورئيس الاتحاد الهندي للهوكي لبحث معهم دعم ملف استضافة السلطنة لبطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي لأول مرة في تاريخه .

الجدير بالذكر أن اتحاد الهوكي وعددا من الشركاء المشاركين في ملف الاستضافة قاموا بعقد مؤتمر صحفي تم خلاله الحديث عن اهم الجوانب والخطوات التي قام بها الاتحاد العماني للهوكي من اجل الاعداد والتحضير لملف الاستضافة والذي تم فيه التأكيد على كافة الامكانيات التي تؤهل السلطنة للفوز بالاستضافة، حيث يوجد حاليا 8 ملاعب في السلطنة مؤهلة لاستضافة البطولة بالاضافة الى الملعب التاسع تحت الانشاء حاليا وفي حالة فوز السلطنة بهذا الملف سيتم انشاء ملعبين جديدين لبطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بالاضافة الى الملعب الرئيسي الموجود حاليا مع امكانية استخدام ملاعب ناديي اهلي سداب والسيب لتدريب المنتخبات المشاركة في البطولة .