مواعيد مباريات الزمالك القادمة فى الدوري والكأس

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محمد سياف - ابو ظبي - تترقب جماهير القلعة البيضاء مواعيد مباريات الزمالك القادمة فى جميع البطولات التى يشارك فيها الفريق سواء فى بطولة الدوري العام، أو بطولة كأس مصر، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم واحتلاله المركز الثالث فى المجموعة الرابعة من دوري الأبطال بعد الترجى التونسي ومولودية الجزائر، كما يسعى الفريق لتعويض الموسم الماضى الذى خرج منه الفريق خالى الوفاض، حيث خسر بطولة الدوري وحل وصيفاً بعد الأهلي، وخرج من بطولة كأس مصر من الدور قبل النهائي على يد طلائع الجيش، وخسر نهائى القرن أمام غريمة الأحمر فى دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضى.

ويسعى لاعبو الزمالك لإرضاء جماهيرهم وتحقيق البطولات مرة أخري، حيث يتصدر الفريق قمة جدول ترتيب الدوري المصري حتى الآن فى غياب الفارس الأحمر بسبب المباريات المؤجلة لفريق الأهلي، ويشارك الزمالك فى بطولته المحببة كأس مصر، ونعرض فى التقرير التالي مواعيد مباريات الزمالك التى سيخوضها فى الفترة المقبلة.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

الزمالك مع حرس الحدود يوم 14 أبريل فى كأس مصر. الزمالك مع الأهلي يوم 18 أبريل فى الدوري. الزمالك مع الإنتاج الحربي يوم 22 أبريل فى الدوري. الزمالك مع البنك الأهلي يوم 26 أبريل فى الدوري. الزمالك مع المقاولون العرب يوم 29 أبريل فى الدوري. الزمالك مع بيراميدز يوم 2 مايو فى الدوري. الزمالك مع سموحة يوم 6 مايو فى الدوري. الزمالك مع الأهلي يوم 10 مايو فى الدوري.

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