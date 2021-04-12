مواعيد مباريات الأهلي القادمة فى الدوري والكأس

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محمد سياف - ابو ظبي - يبحث عشاق الفانلة الحمراء عن مواعيد مباريات الأهلي القادمة فى جميع البطولات، وخلال الفترة المقبلة سيخوض النادي الأهلي 8 مباريات فى جميع البطولات التي يشارك فيها وهى بطولة الدوري العام المصري، وبطولة كأس مصر، وذلك فى انتظار ما تسفر عنه قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث سيلتقى الأهلي مع أحد الفرق الثلاثة إما صنداونز الجنوب أفريقي أو الوداد البيضاوي المغربي أو الترجي الرياضي التونسي، وهذه المباريات حاسمة لمشجعي الفريق الأحمر الذي يسعى دائماً لتحقيق الانتصارات وحصد البطولات التي يشترك فيها حتى يرضى جماهيره الغفيرة والوفية.

وقد حقق النادي الأهلي خلال الموسم الماضي ثلاث وهى بطولة الدوري المصري، وبطولة كأس مصر، وبطولة دوري أبطال أفريقيا، كما فاز الأهلي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت فى قطر بعدما أدي مباريات رائعة وشرف الكرة المصرية بالفوز على نادي بالميراس البرازيلي فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وسيخوض النادي الأهلي مباراة السوبر الأفريقي يوم 28 مايو 2021 فى قطر.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة فى جميع البطولات

الأهلي مع النصر يوم 14 أبريل فى كأس مصر. الأهلي والزمالك يوم 18 أبريل فى الدوري وهى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع. الأهلي مع سموحة يوم 21 أبريل فى الدوري. الأهلي مع إنبي يوم 24 أبريل فى الدوري. الأهلي مع المصري يوم 27 أبريل فى الدوري. الأهلي مع الجونة يوم 3 مايو فى الدوري. الأهلي مع غزل المحلة يوم 6 مايو فى الدوري. الأهلي مع الزمالك يوم 10 مايو فى الدوري.

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