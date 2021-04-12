في الدوري الإسباني : ريال بيتيس يشعل الصراع على اللقب بإرغام أتلتيكو على التعادل

في الرياضة 12 أبريل,2021

مدريد ـ أ.ف.ب: أشعل ريال بيتيس الصراع على اللقب بإرغامه ضيفه أتلتيكو مدريد على التعادل 1-1 في المرحلة 30 من بطولة إسبانيا لكرة القدم.ولم يكن أمام أتلتيكو مدريد يملك ترف ارتكاب أي دعسة ناقصة أمام ريال بيتيس، خصوصاً بعد خسارته أمام إشبيلية على أرضه صفر-1 في المرحلة السابقة، وفوز جاره ريال مدريد على ضيفه برشلونة 2-1 في الكلاسيكو حيث انتزع منه الصدارة بفارق المواجهتين المباشرتين.إلاّ أن أتلتيكو مدريد فرط مرة جديدة بنقاط مهمة في سعيه للفوز بلقب “الليجا” للمرة الأولى منذ عام 2014، حيث اكتفى بنقطة واحدة استعاد بها الصدارة برصيد 67 بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد وبفارق نقطتين عن برشلونة الثالث، ما يعد بصراع مشوق ومشتعل حتى نهاية الدوري، علما أن “روخيبلانكوس” والـ “بلاوغرانا” سيلتقيان في قمة المرحلة 35.في المقابل، بقي ريال بيتيس سادسا برصيد 47 نقطة، في سباق البحث عن مقعد أوروبي له في مسابقة “يوروبا ليج”، متساويا مع ريال سوسييداد الخامس المتعادل بدوره أمام فالنسيا 2-2.ولم يخسر بيتيس سوى مرة واحدة في مبارياته الثماني الاخيرة في “الليجا”، مقابل 5 انتصارات وتعادلين (سجل 11 هدفا وتلقى 6).دخل رجال المدرب الارجنتيني دييجو سيميوني المباراة بعد الإعلان عن غياب بسبب اصابة عضلية للفرنسي توما ليمار الاساسي في تشكيلة 2-4-4، في حين شغل البلجيكي يانيك كاراسكو وساول نيجويس الرواقين، الى جانب ثنائي الهجوم الأرجنتيني أنخل كوريا والبرتغالي جواو فيليكس. وبدا تأثر أتلتيكو مدريد بغياب ثاني هدافي الدوري مع 19 هدفاً الدولي الأوروجوياني لويس سواريس بالتساوي مع جيرارد مورينو (فياريال) والفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد)، بسبب الإيقاف علما بأنه يعاني من إصابة عضلية في فخذه الايسر ستبعده نحو شهر.

وضرب “روخيبلانكوس” سريعاً، فبعد 5 دقائق من صافرة البداية اخترق كاراسكو المنطقة ومرر إلى كوريا الذي تعرض للعرقلة، لتعود الكرة إلى البلجيكي الذي راوغ وأودعها في الشباك في أول تسديدة لفريقه.وهو الهدف الثالث لكاراسكو في 22 مباراة خاضها هذا الموسم في الدوري، والاسرع لفريقه هذا الموسم في مختلف المسابقات اذ تحقق بعد 4 دقائق و36 ثانية.وكاد أتلتيكو يضيف الثاني برأسية ساول، إلاّ أن حارس برشلونة السابق وبيتيس الحالي التشيلي كلاوديو برافو كان بالمرصاد (15).

وبعكس المجريات، سجل بيتيس هدف التعادل بعد هجمة بدأها المخضرم خواكين سانشيس تمريرة على الجهة اليسرى إلى أليكس مورينو، فحولها بدوره عرضية داخل المنطقة تابعها كريستيان تيو “على الطاير” من علامة الجزاء بالزاوية العكسية للحارس السلوفيني يان أوبلاك (20)، مسجلا هدفه الخامس هذا الموسم في “الليجا”.

وتلقى أتلتيكو ضربتين موجعتين في الشوط الثاني، باصابة مهاجمه فيليكس ليخرج في الدقيقة 47 ومدافعه الانجليزي كيران تريبييه (78) وحل بدلا منهما الاوروجوياني لوكاس توريرا والكرواتي شيمي فرساليكو.وتصدى أوبلاك لكرة رأسية من 6 أمتار للمدافع البرازيلي إيمرسون (56).

وتبادل الفريقان الهجمات أمام صعوبة أتلتيكو الخروج من منتصف ملعبه، قبل أن يقف برافو سدا منيعا أمام محاولتين أخيرتين لكوريا في الدقيقتين الاولى والرابعة من الوقت بدل الضائع.وفرط ريال سوسييداد في تقدمه أمام مضيفه فالنسيا بهدفين نظيفين وخرج متعادلاً 2-2.ودخل النادي الباسكي المباراة منتشياً بفوزه بالكأس المحلية المؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا، على حساب غريمه أتلتيك بلباو 1-صفر في “دربي” الباسك الاسبوع الماضي، قبل أن يتجدد اللقاء بينهما بعد أربعة أيام في الدوري وينتهي بالتعادل 1-1 في المرحلة السابقة.ورفع سوسييداد رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس، فيما يحتل فالنسيا المركز الثالث عشر مع 34 نقطة.وبدأ نادي “الخفافيش” المباراة مهدراً ركلة جزاء سددها كارلوس سولير بجانب القائم (29). وتقدم سوسييداد عبر أندر غيفارا بتسديدة زاحفة بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس جاومي دومينيك (33). وضاعف الضيف النتيجة بفضل المهاجم السويدي الكسندر إيساك مستفيدا من خطأ في وسط الملعب، فتوغل داخل المنطقة وسدد أرضية زاحفة معاكسة للحارس دومينيك (45+1).وانتفض فالنسيا في الشوط الثاني، فسجل بداية بفضل الدنماركي دانيال واس في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك التعادل برأسية من البرازيلي غابريال باوليستا (73).