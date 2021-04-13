نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وبورتو اليوم بدوري الابطال في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وبورتو اليوم تعتبر من أهم ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة اليوم في شتي بقاع الارض، وهذا ليتمكنوا من مشاهدة مباراة تشيلسي وبورتو اليوم فور بدء اللقاء، فاليوم الثلاثاء الموافق 13 ابريل هو موعد مباراة تشيلسي ضد بورتو في اياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، ونحن سنعرض لكم القنوات الناقلة للمباراة وأيضا اسماء المعلقين والحكام فتابعونا.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بورتو

قامت مجموعة بي ان سبورت بالحصول علي حقوق بث مباراة تشيلسي والتي تعتبر أحد أهم مباريات اليوم، ويمكنك مشاهدة مباراة تشيلسي ضد بورتو من خلال:

قناة بي ان سبورت بريميوم beIN Sports 2 HD Premium

قناة بي ان سبورت 1 الانجليزية beIN Sports HD 1 English.

معلق مباراة تشيلسي وبورتو اليوم

يمكنكم متابعة المباراة علي قناة بي ان سبورت بريميوم بالتعليق العربي، وقامت بين سبورت بالإعلان عن معلق مباراة اياب ربع النهائي بالفعل، حيث يعلق علي المباراة المعلق الشهير خليل البلوشي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وبورتو

ستذاع مباراة تشيلسي اليوم بالتعليق العربي علي قناة بي ان سبورت 2 المشفرة، لكن هناك بعض القنوات الاوروبية التي ستقوم بإذاعة مباراة تشيلسي وبورتو بدوري ابطال افريقيا اليوم مجانا بدون تشفير او تشويش، والقنوات هي:

تردد قناة Orange Sport 2 HD (svk) المفتوحة ويمكنك استقبالها من خلال القمر الصناعي اوتيل سات

تردد قناة RMC Sport 2 HD المفتوحة من خلال القمر الصناعي استرا سات تردد 11934 رأسي

تردد قناة Polsat Sport Premium 2 HD المفتوحة علي قمر هوت بيرد الصناعي تردد 11117 عامودي

تردد قناة Sky Sport News DE المفتوحة علي قمر استرا تردد 10921 افقي

حكم مباراة تشيلسي اليوم

قام الاتحاد الاوروبي بتعيين الحكم الفرنسي كليمو توربان حكما لمباراة اليوم بين بورتو وتشيلسي، والجدير بالذكر أنه يشارك بتحكيم المباراة كلا من نيكولا دانوس وسيريل جرينجور.

موعد مباراة تشيلسي ضد بورتو

7:00 م بتوقيت غرينيتش

8:00 م بتوقيت تونس- الجزائر- المغرب

9:00 م بتوقيت مصر- السودان- ليبيا

10:00 م بتوقيت السعودية- قطر- الكويت- الاردن- سوريا

11:00 م بتوقيت الإمارات- عمان

نتيجة مباراة تشيلسي وبورتو

سنوافيكم في هذه المقالة بكل ما تبحثون عنه حول نتيجة مباراة تشيلسي وبورتو بالكامل، ولا ننسي ملخص مباراة تشيلسي والتي يتم فيها عرض احصائيات المباراة وأهم الاحداث القائمة باللقاء المرتقب فتابعونا.