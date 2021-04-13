نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بي اس جي ضد البايرن اليوم والقنوات الناقلة للماتش في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة بي اس جي ضد البايرن اليوم هو من أهم عمليات البحث الدارجة الآن، حيث تبدأ اليوم مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في اياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، وذلك خلال ساعات قليلة، وتعتبر مباراة بي اس جي من أهم مباريات اليوم الثلاثاء 13 ابريل، تابعونا للمزيد حول القنوات الناقلة لمباراة بي اس جس والبايرن اليوم.

موعد مباراة بي اس جي ضد البايرن اليوم

تنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء في تمام الساعة:

7:00 مساء بتوقيت غرينيتش

8:00 مساء بتوقيت دول المغرب العربي

9:00 م بتوقيت القاهرة- السودان- ليبيا

10:00 مساء بتوقيت مكة- سوريا- قطر- الاردن

11:00 مساء بتوقيت عمان- الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

يمكنكم مشاهدة مباراة بي اس جي وبايرن ميونخ اليوم عبر شاشات قناة بي ان سبورت بريميوم الرياضية bein sports Premium 1 والتي تعتبر أهم القنوات الناقلة لمباراة البايرن اليوم، ويمكنك استقبالها من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي تردد bein sports Premium 1 الترميز وتصحيح الخطأ الجودة النايل سات 11013 افقي 27500 – 5/6 HD

نتيجة مباراة بي اس جي اليوم

تابعونا في هذه المقالة لمعرفة نتيجة مباراة البايرن اليوم في مباراة اياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا فور انتهاء المباراة، بالإضافة إلي معرفة ملخص المباراة وأهم الاحداث التي تهم عشاق الساحرة المستديرة من كافة انحاء العالم.

تشكيل البايرن امام بي اس جي

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو ديفيس – خافي مارتينيز – جيروم بواتينج – بنيامين بافارد

جوشوا كيميش – دافيد ألابا

كينسجلي كومان – توماس مولر – ليوري ساني

تشوبو موتينج

تشكيل بي اس جي امام البايرن

التشكيل | 4-2-3-1

كيلور نافاس

لايفن كورزاوا – بريسنيل كيمبيمبي – ماركينيوس – ماكسين كابو

إدريسا جاي – أندير هيريرا

نيمار – يوليان دراكسلر – أنخيل دي ماريا

كيليان مبابي

بي اس جي ضد البايرن