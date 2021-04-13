الثلاثي الحديث يواصل أنشطته و يطلق برنامجه الرمضاني

محمد العبيداني :

خططنا تغيرت عقب الإيقاف

و لابد من إيجاد برنامج رياضي محترف

بيداء الزدجالية :

المواقع الافتراضية لها دور كبير في إعطاء المرأة الفرصة لتجربة شعور المشاركة في رياضات مختلفة.

متابعة ـ زينب الزدجالية:

تواصل اللجنة العمانية للثلاثي الحديث أنشطتها عبر سلسلة من البرامج الافتراضية التي سوف تطلقها خلال شهر رمضان الفضيل ،وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ تماشيا مع قرارات اللجنة العليا لمكافحة فيروس كرونا – “كوفيد ١٩ “.

وعن برنامج اللجنة للشهر الفضيل قال محمد العبيداني رئيس اللجنة العمانية للثلاثي الحديث : نتجه نحن في اللجنة للاستفادة من مختلف الموارد المتاحة أمنامنا من أجل الاستمرار و مواصلة العمل على أكمل وجه ، و الاستفادة أيضا من الأوضاع الحالية حتى نخرج بكم كبير من النتائج الإيجابية، التي ستخدم الرياضة فور عودة الأمور الى نصابها – باذن الله تعالى – ، لذا ارتأينا نحن في مجلس ادارة اللجنة ضرورة تنشيط الكوادر والموهوبين حتى نكون على أتم استعداد و اكبر قدر من الجاهزية للمشاركات و المسابقات المطروحة في برنامجنا السنوي .

وقد تغيرت العديد من الخطط فور اعلان ايقاف الانشطة الرياضية حيث انه من المفترض ان نطلق بطولة عمان (دواثلون) في نسختها الاولى ، ولكن هذا الامر لن يعيق تقدمنا واستخدمنا خططنا البديلة في هذا الشأن ، فوجدنا أنه لابد من إقامة برنامج رمضاني محترف يخدم فئة رياضي الترايثلون في السلطنة بشكل خاص ورياضي عمان بشكل عام. وأضاف العبيداني : سيكون البرنامج فرصة لمشاهدة أحد أفرادها المشاركين في السباق وهم في مقارهم اثناء فترة منع الحركة ، تشجعه وتآزره وتزرع ثقافة الرياضة الثلاثية في كل منزل، بإلإضافة إلى تقديم المعلومة والاستفادة للمتابعين والمهتمين من خلال المنشورات في حسابات اللجنة ومنصاتها في برامج التواصل الاجتماعي التي سوف تقدم ايضا برامج مختلفة كل ثلاثاء من قبل مدرب الرياضة والتغذية المعتمد هيثم الفرعي نائب رئيس اللجنة. وقال خالد البداعي المتحدث الاعلامي للجنة: سنواصل البث المرئي لحلقات برنامج اللجنة “عمانيثلون” الذي يستضيف مجموعة من الرياضيين والمدربين والخبراء والمتخصصين في مجال الرياضة والصحة والتدريب، حيث يبث البرنامج كل ثلاثاء عند الساعة التاسعة مساءً، يُذكر أن برنامج “عمانيثلون” تم تدشينه في بداية يونيو الماضي، بالتزامن مع الظروف التي تحتمها الجائحة على العالم أجمع ليتجه من العالم الواقعي إلى الافتراضي، ليستمر البرنامج في تقديم حلقات العمل والمحاضرات وسرد الخبرات من أصحاب الاختصاص ليحاول تقديم المعلومة والفائدة للمتابع.

سباق افتراضي

وتسعى اللجنة خلال الفترة القادمة لخلق فرص للنساء بالتعاون مع الاتحاد الدولي الذي تمثله في السلطنة بيداء الزدجالي عضو الاتحاد الدولي للجنة المرأة والتي بدورها تجهز لمسابقة افتراضية رمضانية مؤكدة بأن المواقع الافتراضية لها دور كبير في اعطاء المرأة الفرصة لتجربة شعور المشاركة في رياضات مختلفة من خلال تواجدها بين افراد اسرتها ونسعى لدفع عجلة هذه الرياضة في السلطنة والنساء بالتحديد الى اعلى مستوياتها خلال السنوات القادمة.

وفيما يتعلق بالسباق وآليته سوف تقوم اللجنة بطرح تفاصيل المشاركة عبر حسابها الرسمي وهو سباق افتراضي يمزج بين الجري والدراجة، حيث يقوم اللاعب بالجري بشكل منفرد ورفع بيانات الساعة او البرنامج الذي يستخدمه الى اللجنة المنظمة وبعدها في الساعة التاسعة والنصف من كل خميس خلال الشهر الفضيل يبدأ سباق الدراجات الهوائية بشكل جماعي عبر تطبيق الزوم وقد تم اختيار هذا البرنامج حتى يتمكن الجميع من المشاركة، حيث بمقدور الجميع المشاركة بدون الحاجة إلى أجهزة منزلية إلكترونية متقدمة ونتمنى التوفيق للجميع.