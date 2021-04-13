موعد مباراة الشارقة والقوة الجوية القادمة الأربعاء في دوري أبطال أسيا AFC

موعد مباراة الشارقة والقوة الجوية، يتابع عشاق كرة القدم الأسيوية المباراة المرتقبة بين الشارقة والقوة الجوية، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أسيا ضمن الجولة الأولى، يسعى الشارقة من خلال دوري أبطال أسيا نحو استعادة بريقه وقوته، لأنه يمر هذه الأيام بحالة من التخبط وعدم الاتزان في الدوري الإماراتي، ويسعى نحو الفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث، وجعل المباراة أمام القوة الجوية بمثابة انطلاقة قوية نحو سماء المجد والتفوق مرة أخرى، بينما يسعى القوة الجوية العراقي هو الأخر نحو الفوز بالمباراة، والحصول على النقاط الثلاث المهمين في المشوار الأسيوي، وكان النادي العراقي قد استطاع إخراج الوحدة السعودي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين في الدور الفاصل بينهم.

موعد مباراة الشارقة والقوة الجوية

من المقرر أن تقام المباراة المنتظرة مساء غدٍ الأربعاء، الموافق الثاني من رمضان الموافق 14 من أبريل 2021، وذلك في التوقيتات التالية:

18:00:- الساعة السادسة بالتوقيت العالمي “جرينتش”.

19:00:- الساعة السابعة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

20:00:- الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

21:00:- الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة.

22:00:- الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

لم يتم تحديد القنوات الناقلة للمباراة حتى الآن، ولا تنقل المباراة عبر شاشات بي إن سبورتس القطرية، الرائدة في مجال الإعلام الرياضي، والتي استحوذت على نقل أغلب البطولات، لكن لم تحصل على حقوق بث مباريات دوري أبطال أسيا، ولا أي قناة عربية أخري، ولم يتم تحديد معلق المباراة.

بطاقة مباراة الشارقة والقوة الجوية