نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشارقة والقوة الجوية القادمة الأربعاء في دوري أبطال أسيا AFC في المقال التالي
موعد مباراة الشارقة والقوة الجوية، يتابع عشاق كرة القدم الأسيوية المباراة المرتقبة بين الشارقة والقوة الجوية، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أسيا ضمن الجولة الأولى، يسعى الشارقة من خلال دوري أبطال أسيا نحو استعادة بريقه وقوته، لأنه يمر هذه الأيام بحالة من التخبط وعدم الاتزان في الدوري الإماراتي، ويسعى نحو الفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث، وجعل المباراة أمام القوة الجوية بمثابة انطلاقة قوية نحو سماء المجد والتفوق مرة أخرى، بينما يسعى القوة الجوية العراقي هو الأخر نحو الفوز بالمباراة، والحصول على النقاط الثلاث المهمين في المشوار الأسيوي، وكان النادي العراقي قد استطاع إخراج الوحدة السعودي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين في الدور الفاصل بينهم.
موعد مباراة الشارقة والقوة الجوية
من المقرر أن تقام المباراة المنتظرة مساء غدٍ الأربعاء، الموافق الثاني من رمضان الموافق 14 من أبريل 2021، وذلك في التوقيتات التالية:
- 18:00:- الساعة السادسة بالتوقيت العالمي “جرينتش”.
- 19:00:- الساعة السابعة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.
- 20:00:- الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.
- 21:00:- الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة.
- 22:00:- الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
القنوات الناقلة ومعلق المباراة
لم يتم تحديد القنوات الناقلة للمباراة حتى الآن، ولا تنقل المباراة عبر شاشات بي إن سبورتس القطرية، الرائدة في مجال الإعلام الرياضي، والتي استحوذت على نقل أغلب البطولات، لكن لم تحصل على حقوق بث مباريات دوري أبطال أسيا، ولا أي قناة عربية أخري، ولم يتم تحديد معلق المباراة.
بطاقة مباراة الشارقة والقوة الجوية
|المباراة
|الشارقة الإماراتي * القوة الجوية العراقي
|البطولة
|الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أسيا
|الموعد والتوقيت
|الأربعاء 2 من رمضان الموافق 14 من أبريل – الساعة التاسعة بتوقيت العراق – العاشرة بتوقيت الإمارات
|الملعب
|ستاد الملك فهد الدولي
|القنوات الناقلة
|لم تحدد بعد
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة الشارقة والقوة الجوية القادمة الأربعاء في دوري أبطال أسيا AFC على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.