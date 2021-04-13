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عمر شويل - جدة بايرن ميونخ VS باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، من المتوقع أن يخوض الفريق الألماني بايرن ميونخ لقاءً هاماً ومصيرياً أمام باريس سان جيرمان مساء اليوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان الكريم ١٣ أبريل ٢٠٢١بالاضافة إلي إن ذلك ضمن منافسات جولة الإياب الدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والذي قد فاز فيه الفريق الباريسي في لقاء الذهاب بثلاثية مقابل هدفين على أرض ملعب أليانز أرينا معقل النادي الألماني.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة لهذه المباراة

يخوض بايرن ميونخ لقائه الهام والمميز أمام باريس سان جيرمان في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ، ضمن منافسات جولة الإياب للدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

لا سيما أنه خسر البافاري في الجولة الأولى أمام الفريق الباريسي في عقر داره ،بعدما تألق نيمار دا سيلفا وصنع ٣ أهداف إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل هدفين، وكانت الأسبوع الماضي المباراة الفاصلة في دوري أيطال أوروبا بين ليفربول وخصمه ريال مدريد في قبل نهائي الدوري.

بالإضافة إلى أن ماركينيوس سجل هدفاً في شباك مانويل نوير الذي فشل في التصدي لأهداف الفريق الباريسي.

أما عن القنوات الناقلة لهذه المباراة بين الفريق الألماني بايرن ميونخ ضد الفريق باريس سان جيرمان تكون قنوات سبورتس التي تمتلك حق النقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا ، ومن المقرر أن يتم إدارة هذه المباراة على تلك القنوات

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تشكيل الفريق الألماني مقابل باريس سان جيرمان

لقد تم تشكيل فريق بايرن ميونخ من قبل المدير الفني والمدرب الألماني لنادي بايرن ميونخ هانز فليك ، ومن المفترض أن يخوض اللقاء بتشكيل فريقه الرسمي وفي النقاط التالية سنوضح لكن أعزاؤنا القراء كافة التشكيل الخاص بفريق بايرن ميونخ

حراسة المرمي : مانويل نوير

خط الدفاع : بافارد ، سولي ، ألابا، هرنانديز

خط الوسط : كيميش ، جوريتسكا ، ساني ، مولر ، كومان

خط الهجوم : تشوبو موتينج

أما بالنسبة لتشكيل فريق باريس سان جيرمان سيكون على النحو التالي

حراسة المرمى : كيلور نافاس

خط الدفاع : لايفن كورزاوا ، بريسنيل كيمبيمبي، ماكسين كابو

خط الوسط : ادريسا جاي ، اندير ، يوليان دراكسلر

خط الهجوم : نيمار ، انخيل دي ماريا، كيليان مبابي

حيث يشهد ملعب أليانز أرينا معقل فريق البايرن مباراة البافاري مع باريس سان جيرمان في الدور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا، نتمنى لكم مباراة مشوقة ومتابعة جيدة لأحداث تلك المباراة الهامة.